ثبت ۳۰۸ هزار تماس با مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله معصومی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به پشت سر گذاشتن هفته کاهش خطر و بلایای طبیعی، اظهارداشت: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان با ۴۵ پایگاه زمینی و یک پایگاه هوایی فعال است.

وی اضافه کرد: ۷۹ دستگاه آمبولانس، ۳۴۰ نفر نیروی انسانی، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس اتاق عمل، یک بیمارستان صحرایی ۲۵ تخته و سوله بحران در مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان فعال است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان بابیان اینکه اصلی ترین وظیفه این مرکز انتقال مصدومین از محل حادثه به بیمارستان‌های سراسر استان است، گفت: امسال ۱۷ هزار و ۷۳۰ مورد ماموریت شهری توسط این مرکز شکل‌گرفته که ۴ هزار و ۱۹۷ مورد از ماموریت ها حوادث ترافیکی و تصادفات را در برمی‌گیرد.

حبیب‌الله معصومی با اشاره به اینکه از این تعداد ۶۵۸ مورد انتقال از مرکز یا از بیمارستان‌های شهرستان‌ها به بیمارستان شهری بوده است، افزود: در مجموع ۲۲ هزار و ۵۸۶ ماموریت جاده‌ای، بین بیمارستانی و شهری در سال ۹۴ داشته‌ایم که این رقم در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۱۲۴۶ مورد افزایش نشان می دهد.

همدان در بین ۱۹ استانی است که آمبولانس هوایی یا هلیکوپتر در اختیار دارد

وی همچنین با بیان اینکه همدان در بین ۱۹ استانی است که آمبولانس هوایی یا هلیکوپتر در اختیار دارد که به وسیله آن ۵۸ مورد ماموریت بین‌شهری در استان های مرکزی، لرستان و غیره انجام‌شده است، گفت: در زمان استقرار بالگرد در استان همدان ۱۴ پایگاه فعال بود که این تعداد به ۱۹ پایگاه افزایش‌یافته است.

حبیب‌الله معصومی با اشاره به اینکه وظیفه دیگر در این مرکز گزارش حوادث پر تلفات برای مرکز ای او سی وزارت بهداشت کشور است، گفت: این موارد شامل گزارش تصادفات زنجیره‌ای، سقوط هواپیما، وضعیت درراه ماندگان و حوادث ناشی از مسمومیت‌های غذایی است.

وی در رابطه با راه‌های برقراری تماس با مرکز فوریت های پزشکی استان همدان بابیان اینکه یکی از راه‌های گرفتن سرویس از این مرکز تماس با شماره ۱۱۵ است که ۸ خط شبانه‌روزی آن در این مرکز فعال است، گفت: به طور هم‌زمان ۸ نفر امکان برقراری تماس و صحبت با همکاران ما رادارند و این ۸ خط در سایر شهرستان‌های استان همدان ۴ خط است.

حبیب‌الله معصومی در ادامه بابیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری ۳۰۸ هزار تماس با این مرکز صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۳۴ هزار تماس، افرایش تماس ها را شاهد هستیم، افزود: درصد بالایی از تماس های حاصل‌شده با مرکز شامل مزاحمانی است که با شماره منزل، همراه و یا تلفن‌های عمومی سطح شهر نسبت به ایجاد مزاحمت اقدام می‌کنند.

یکی از مزاحمان ۲۴۰ مرتبه با مرکز تماس گرفته بود

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان بابیان اینکه در این رابطه اقدامات بسیاری از سوی مراجع قضایی صورت گرفته است، گفت: یکی از مزاحمان ۲۴۰ مرتبه با مرکز تماس گرفته بود که با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد این فرد از نظر روحی و روانی تعادل ندارد و طبق دستور حاکم قضایی سیم کارت وی باطل و حکم جلب او صادر شد.

حبیب‌الله معصومی با تأکید بر اینکه برای کاهش مزاحمت‌های تلفنی اورژانس باید از مطبوعات برای فرهنگ‌سازی بین مردم کمک گرفت، گفت: حدود ۹۰ درصد تماس های مرکز متفرقه و مزاحمت‌های تلفنی است و تنها ۱۰ درصد این تماس ها به کمک‌های درمانی به مصدومین منجر می‌شود.

وی در ادامه در رابطه با بحث مدت زمان رسیدن بر بالین مصدوم نیز با بیان اینکه ماموریت های مرکز به شکل نرم افزاری ثبت خواهد شد، گفت: مدت زمان رسیدن بر بالین مصدوم در شهرها ۵ و ۱۹ صدم ثانیه و در جاده‌ها ۷ و ۷۷ صدم ثانیه است.

حبیب‌الله معصومی بابیان اینکه عمده حوادث گزارش‌شده، حوادث ترافیکی است که از این میزان تعدادی از حوادث منجر به فوت در محل حادثه و تعدادی برای بستری به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند، گفت: در ۸ ماه نخست امسال ۳۹۵ نفر به دلیل حوادث ترافیکی در استان همدان فوت کرده اند که این آمار نسبت به مدت مشابه پارسال با ۴۱۲ نفر کاهش نشان می دهد.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان با اشاره به اینکه تعداد مصدومان بستری‌شده در بیمارستان‌ها نیز رقمی افزون بر ۹ هزار و ۸۴۲ نفر را شامل می‌شود، گفت: براساس آمار ۵۰ درصد فوتی های حوادث ترافیکی سال جاری در محل حادثه، ۸ درصد حین انتقال به بیمارستان و ۴۲ درصد در بیمارستان‌ها فوت کرده اند.

۱۲۹ نفر از همدان به تهران و ۹۴ نفر نیز از همدان به استان های مجاور منتقل‌شده‌اند.

وی یکی دیگر از وظایف این مرکز را انتقال بیماران از شهرستان‌ها به بیمارستان‌های مراکز استان و بالعکس عنوان کرد و بابیان اینکه ۴ هزار و ۱۲۸ پذیرش داخل استان صورت گرفته است، گفت: از این میزان ۱۲۹ نفر از همدان به تهران و ۹۴ نفر نیز از همدان به استان های مجاور منتقل‌شده‌اند.

حبیب‌الله معصومی بابیان اینکه ستاد «هدایت» در مرکز برپاشده و به سؤالات پزشکی هم استانی ها پاسخ می‌دهد، گفت: پل ارتباطی تلفنی ۳۸۲۵۸۸۸۸ در سراسر استان پاسخگوی سؤالات پزشکی مردم است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان همچنین در ادامه بابیان اینکه از زمان فعالیت دولت ۱۹ دستگاه آمبولانس به این مرکز تحویل‌شده است و پرسنل به طور مرتب در کلاس های آموزشی شرکت می کنند، گفت: تاکنون ۴۱۰ دوره آموزشی برای این گروه برگزارشده اما در این میان باید آموزش عموم مردم نیز مدنظر باشد.

وی بابیان اینکه نظارت بر موسسه های ارائه‌دهنده آمبولانس خصوصی در استان نیز برعهده این مرکز است، گفت: از مجموع ۳۰۰۰ ماموریت که هرماه توسط این مرکز انجام می‌شود تنها در ۲۲ مورد شکایت و طرح انتقاد صورت گرفته که به آن‌ها رسیدگی شده است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان بابیان اینکه همدان دارای تنها اورژانس پیش بیمارستانی است که گواهی‌نامه ایزو دریافت کرده است، گفت: در حال حاضر برای توسعه برنامه‌ها یک واحد ساختمان فعال و ۳ واحد ساختمان نیز در دست احداث است.

در جاده‌های اصلی و فرعی به ازای هر ۴۰ کیلومتر پایگاه وجود دارد

حبیب‌الله معصومی در مورد طراحی پایگاه‌ها نیز با بیان اینکه به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک پایگاه شکل می گیرد و در ملایر ۳ پایگاه فعال است، گفت: در جاده‌های اصلی و فرعی به ازای هر ۴۰ کیلومتر پایگاه وجود دارد تا پوشش کامل شود.

وی یکی دیگر از وظایف این مرکز را مقابله با بحران و آمادگی پدافند غیر عامل عنوان کرد و بابیان اینکه از حدود ۱۰ سال گذشته تاکنون مانورهای مختلف آموزشی برگزارشده است، گفت: امسال به دلیل پیش‌بینی زمستانی سرد تمام بیمارستان‌ها به مشعل ۲ گانه سوز سوخت مجهز و ذخیره‌ی دوم سوخت و آب و برق اضطراری مدنظر قرارگرفته تا سرویس‌دهی دچار مشکل نشود.

وی با اشاره به اینکه برای تمام شهرستان‌ها پد فرود بالگرد تدارک دیده ایم و بیمارستان بعثت و بیمارستان قلب فرشچیان همدان این امکانات رادارند، گفت: تجهیزات به‌روز شده است.