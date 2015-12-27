طرح های غیر کارشناسی در قوچان عامل ایجاد بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان که با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی و مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان در محل فرمانداری برگزار شد بیان کرد:برخی از طرح ها از جمله احداث مسکن مهر قوچان بر اساس طرح غیر کارشناسی انجام شده و این منطقه مسکونی در مسیل رودخانه احداث شده است.

وی احداث استادیوم ورزشی را نیز از جمله طرح های غیر کارشناسی دانست و افزود: متاسفانه تصمیمات غیر کارشناسی در برخی حوزه ها به دلیل نااشنایی با مدیریت بحران از جمله مشکلاتی است که خود به بحران ها دامن می زند.

وی ادامه داد: به طور مثال شورای شهر و یا شهرداری بدون ضابطه اجازه مرتفع سازی می دهد و یا نسبت به ساخت و ساز در حاشیه شهر اقدام می کند و سپس مدعی دریافت خدمات می شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری به ویژه اعضای شورای شهر نیازمند آشنایی با مباحث کارشناسی در حوزه مدیریت بحران هستند افزود: مدیریت بحران و رعایت قوانین در این راستا نیازمند فرهنگ سازی برای مردم و مسئولان است.

نیازمند اختیارات بیشتر هستیم

فرماندار قوچان همچنین با بیان اینکه به دلیل شرایط جغرافیایی خاص این شهرستان از ۱۲ ماه سال هفت ماه را با کاهش دما، بارش برف، سرما و یخبندان مواجه هستیم اظهار کرد: با وجود این ویژگی اما هیچ تفاوتی برای اداره راه و شهرسازی قوچان با یک اداره در جنوب استان که از هوای مطلوب و گرم برخوردار است وجود ندارد و لذا این نگاه باید تغییر کند.

قامتی همچنین خواستار اختیارات بیشتربه فرمانداران شد و گفت: افزایش اختیارات به تصمیم گیری به موقع و لازم در زمان بحران کمک می کند.