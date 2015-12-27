تخریب بافت دندان از چالش های حوزه سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد بیات با بیان اینکه استفاده از سلول های بنیادی در تحقیقات و انجام مهندسی بافت یا بازسازی بافت های از دست رفته نقش مهمی دارند، گفت: طی دهه های گذشته معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری این موضوع را پیگیری نموده به طوریکه در عرصه بافت های از دست رفته ناحیه فک و صورت ، کمیته مخصوصی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری سمینار علمی، بررسی آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با سلول های بنیادی در عرصه دندانپزشکی و بیماران این عرصه است، تصریح کرد: پزشکی بازساختی از جمله رشته های جدیدی است که سال های اخیر با هدف بازگرداندن بافت های از بین رفته به دلایلی از جمله تروما، تومور، آتروفی و...، شکل گرفته است .

رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد: یکی از روش های مهم این عرصه بهره مندی از سلول های بنیادی موجود در بافت جنینی است که در این روش آنها را جدا کرده و کشت داده و به سمت سلول های مورد نظر برای درمان بیماری های مختلف رشد می دهند.

وی با بیان اینکه این سلول ها از بافت استخوان، چربی، بافت سازنده دندان، مغز استخوان یا خون بدست می آیند، ادامه داد: در ناحیه فک و صورت نیز ممکن است به واسطه تروما بخشی از بافت از بین رفته باشد که از بین رفتن بافت دندان در طی عمر انسان از جمله چالش های این عرصه است که بازسازی آن، کمک ویژه ای به عرصه سلامت است.

بیات با تاکید به اینکه در مواردی مانند شکاف کام بخشی از سر و صورت تشکیل نشده و ایجاد مشکل می نماید، تصریح کرد: استفاده از روش های سلول های بنیادی می تواند شانش بزرگی برای این افراد باشد.

وی افزود: علاوه بر بهره مندی از سلول های بنیادی، جایگزینی استخوان به صورت مصنوعی و استفاده از بافت استخوان انسانی یا حیوانی و نیز مواد شیمیایی با محرک ساخت استخوان که به صورت دارو مورد استفاده قرار می گیرد از دیگر روش های این حوزه هستند.

رئیس مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت با بیان اینکه مواد جایگزین استخوان در بازار به وفور یافت و مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: مواد شیمیایی محرک استخوان در دنیا تولید شده ولی هنوز در کشور ما عرضه نمی شود که دلیل آن گرانی و محدودیت هایی در ساخت است که امیدواریم بزودی در ایران نیز به تولید برسد.

وی اظهار کرد: سلول های بنیادی در ایران به صورت کلینیکی در عرصه بازسازی فک بالا و پایین انجام می شود که در این عرصه مطالعات داخلی، خارجی و حتی مشترک انجام شده که نتایج مناسبی ارائه نموده اند.

بیات با بیان اینکه سلول هایی که از خود انسان به وجود می ایند عارضه ای ندارند اذعان کرد: مواد جایگزین نیز در صورت انتخاب صحیح بیمار و مواد ، مفید بوده و عارضه ای نخواهند داشت .

وی با اشاره به اینکه از نظر علمی موقعیت کشورمان بسیار مناسب است و دانشمدان کشورمان قدم های تحقیقاتی علمی مهمی برمی دارند، گفت: فقط در مواردی امکانات کمتری نسبت به کشورهای دیگر داریم.

رئیس مرکز تحققات جراحی فک و صورت ادامه داد: از نظر علمی در این عرصه چالشی نداشته و بیشتر چالش ها مربوط به امکانات است که در مواردی دچار کمبود امکانات هستیم و همچنین از نظر ارتباطات بین المللی و استفاده از تجربیات و تکنولوژی ها نیز دچار چالش هایی هستیم که باید در صدد برطرف ساختن برآییم.

وی در پایان با بیان اینکه مراکز بزرگی برای استفاده کلینیکی در کشور ما بیشتر به صورت مراکز تحقیقاتی بوده اند، خاطرنشان کرد: راه اندازی مراکز سلول تراپی برای بهره مندی بیماران از این خدمات در حال شکل گرفتن است که بزودی انجام خواهد شد.

سمینار سلول های بنیادی و دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت 10 و 11 دی ماه جاری در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.