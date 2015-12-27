سه ذخیره گاه جنگلی گونه های نادر در استان مرکزی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی آبخیزداری استان مرکزی، یوسف یوسفی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: سه ذخیره گاه جنگلی در استان مرکزی شامل ذخیره گاه بلوط شازند به وسعت ۲۱۰ هکتار، ذخیره گاه بنه و پسته وحشی در تفرش به وسعت ۲۰ هکتار و ذخیره گاه سماق شازند به وسعت ۷۵ هکتار وجود دارد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر در مجموع ۳۰۵ هکتار ذخیره گاه جنگلی در استان مرکزی وجود دارد.

وی تصریح کرد: ذخیره گاه جنگلی منطقه یا رویشگاهی با ویژگی های خاص و ممتاز و واجد گونه های نادر، در حال انقراض و منحصر به فرد است.

یوسفی افزود: همچنین در این ذخیره گاه های جنگلی گونه های گیاهی بومی که در مقایسه با سایر گونه ها دارای ارزش ژنتیکی برتر هستند نیز به چشم می خورد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: ذخیره گاه های جنگلی باید محصور بوده و از هرگونه دخل و تصرف در محدوده آن جلوگیری شود.

یوسفی بیان داشت: اقدامات و عملیات تعریف شده ای با هدف حفاظت و حمایت از این ذخیره گاه های جنگلی اجرا می شود، تا گیاهان قادر باشند به طور طبیعی امکان زادآوری را در روند طبیعی در زیست گاه های خود داشته باشند.

وی در ادامه یادآور شد: با توجه باینکه حفظ این گونه های با ارزش در محیط های طبیعی تنها در سایه حفاظت جدی و مدیریت علمی اکوسیستم امکان پذیر است، مطلوبترین روش جهت حفظ گونه های نادر و در حال انقراض و در معرض تهدید با صفات ژنتیکی برتر، حفاظت آنها در رویشگاه های اصلی و طبیعی تحت عنوان حفاظت در نقطه منشاء است.