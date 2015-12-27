تراکم جمعیتی مشهد منجر به افزایش آسیب پذیری در برابر حوادث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی احمدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان قوچان در تالار اجتماعات فرمانداری این شهرستان بیان کرد: بر اساس برآورد سازمان ملل حدود ۱۰ سال آینده جمعیت شهرنشین و روستا نشین برابر خواهد شد و لذا با رشد جمعیت در مشهد مقدس و به صورت متمرکز آسیب پذیری در مقابل بلایا و حوادث نیز افزایش خواهد یافت.

وی آموزش همگانی را یکی از برنامه ها در راستای کاهش اثرات مخرب عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس آمار ها در سال ۹۰جمعیت شهر نشین ۶۸ درصد و روستا نشین ۳۲ درصد اعلام شده است که تا سال ۱۴۰۰همین نگاه سبب افزایش توزیع ناعادلانه ثروت ملی کشور همراه با یک شتاب وحشتناک به سمت شهرنشینی خواهد بود.

احمدی نگاه همه جانبه برای مدیریت بلایا و حوادث طبیعی را الزامی خواند و گفت: در این راستا به فعالیت نرم افزاری و پژوهشی مرتبط و همه جانبه در مدیریت خطر همراه با افزایش تاب آوری نیاز داریم.

وی تاکید کرد: برای افزایش تاب آوری نیزنیازمند این هستیم که یک نگاه همه جانبه را در سطوح جامعه داشته باشیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی اظهار کرد: برای پیشگیری و کاهش اثرات مخرب در بلایای طبیعی باید برنامه تطبیق سیاست گذاری را اجرا کرد.

وی افزود: یکی از مواردی که در جهت تطبیق سیاست گذاری ها باید در اولویت قرار داد آموزش همگانی از طریق کمک فرمانداری ها به عنوان مسئول ایجاد یکپارچگی هایی در بخش های دولتی وغیر دولتی است.

احمدی با اشاره به افزایش نگاه ایمن مدار در کاهش بلایا و حوادث افزود: افزایش نگاه ایمن مداردر کنارمنسجم کردن موضوعات تخصصی وکارشناسی سبب ایجاد جامعه ای مستحکم تر و منسجم تر در مقابل بلایای طبیعی می شود.