تمرکز اردوهای تیم ملی در فصل زمستان بر بدنسازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، مجید کهتری گفت: با توجه به آغاز فصل سرما و از آنجایی که تمرینات رشته تیر و کمان در فضای آزاد انجام می شود، با نظر سرمربی تیم ملی تصمیم گرفتیم تمرینات تیم ملی در سه ماه پایان سال بر بدنسازی متمرکز شود.

کهتری در این خصوص افزود: به همین دلیل ازسعید اصغری گنجی که دارای مدرک مربیگری بین المللی بدنسازی و بسیار مستعد است دعوت کردیم تا از این اردو در کنار ملی پوشان باشد.

رئیس انجمن تیر و کمان خاطر نشان کرد: وی برنامه خود را به انجمن ارائه داده و مقرر شده در سه ماهه اول گرم کردن و آماده سازی در دستور کار باشد، در سه ماهه دوم اوج فشار تمرینات بدنسازی مد نظر است و در سه ماه آخر که منتهی به بازی های پارالمپیک هم هست، نتیجه گیری و ریکاوری ملی پوشان پیش بینی شده است.

وی گفت: کیفیت تمرینات در فصل زمستان پایین می آید به همین دلیل از این اردو ملی پوشان صبح ها به تمرینات بدنسازی مشغول هستند و عصرها هم برنامه ماساژ و استخر برای آنها پیش‌بینی شده و از اردوی بعد، تیراندازی با کمان هم در تمرینات دیده شده که درون سالن و از فاصله نزدیک انجام می شود تا ملی پوشان از کمان و کار با آن دور نباشند.

در نهمین اردوی تیم ملی تیر و کمان از ابراهیم رنجبر کیوج، مجیدکاکوش، محدثه کهنسال (تهران)، غلامرضا رحیمی (خوزستان)، هادی نوری (اصفهان)، سمیه عباسپور، زهرا نعمتی (کرمان) دعوت به عمل آمده است.

نیکولاویچ به عنوان سرمربی، مونیکا سیمونیز و جبرائیل عبادی به عنوان مربی، سعید اصغری گنجی به عنوان مربی بدنساز در تمرینات حضور دارند، سرپرستی تمرینات بر عهده محبوبه محمدزاده است و حجت الاسلام و المسلمین خاکی نیز نماینده فرهنگی این اردو در نظر گرفته شده است.

تمرینات تیم ملی تیروکمان از امروز ۶ دی ماه آغاز شده و تا ۱۵ دی ماه در جریان خواهد بود.