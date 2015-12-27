۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد

مهدکودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و دبستان‌های شهر ری فردا تعطیل است

مدیرکل محیط زیست استان تهران اعلام کرد با توجه به اینکه بیشترین میزان آلودگی هوا در شهر ری بوده است، فردا مقاطع پیش دبستانی تا ابتدایی در ناحیه ۱ و ۲ شهر ری و کهریزک تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی حیدرزاده با اعلام اینکه در دیگر مناطق تهران هیچ یک از مقاطع تحصیلی تعطیل نیست گفت: جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران امروز برگزار شد و تصمیمات لازم در این جلسه گرفته شد.

کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران روز گذشته اعلام کرده بود با توجه به اینکه شاخص آلودگی هوا زیر ۱۵۰ است و همچنین با توجه به اینکه تعطیلی چند روزه مدارس در ایام امتحانات منجر به عقب افتادن دانش‌آموزان شده است، مدارس شهر تهران در هیچ یک از مقاطع تعطیلی فردا تعطیل نیست.

بر اساس تصمیم این کمیته، معادن شن و ماسه اطراف تهران، تعطیل و فروش طرح ترافیک روزانه در روزهای پیش‌رو متوقف اعلام شد. از پلیس راهور تهران نیز خواسته شد آمادگی لازم را داشته باشد تا اگر شرایط بحرانی بود، مقدمات لازم برای اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا شود.

کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران از وزارت ورزش و جوانان نیز خواست با توجه به اینکه در شرایط آلودگی هوا نه برای خود ورزشکاران و نه برای طرفداران آنها، ورزش در فضای باز به صلاح نیست، کلیه بازی‌های ورزشی پرطرفدار در شهر تهران طی روزهای آینده لغو شود و همچنین ساعت ورزش مدارس و ورزش صبحگاهی همگانی تعطیل باشد.

این کمیته همچنین از اورژانس خواست که آمادگی لازم برای موارد خاص را داشته باشد.

مسعود بربر

