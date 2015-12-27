به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، فرماندهی عملیات استان الانبار در غرب عراق از هلاکت ۸ تروریست داعش و خنثی سازی ۲۶۰ بسته انفجاری در شمال الرمادی خبر داد.

«اسماعیل المحلاوی» فرمانده عملیات الانبار گفت: یگانی از فرماندهی عملیات الانبار توانست دو خودروی بمب گذاری شده را منفجر نموده و عناصر انتحاری داخل آن را در محور شمالی شهر الرمادی به هلاکت برساند.

المحلاوی افزود: یگانی از ارتش ۸ تروریست داعش را کشته و ۲۶۰ بسته انفجاری را در جریان پیشروی خود در شمال الرمادی خنثی نمود.

در همین راستا «مجید الفتلاوی» از فرماندهان نظامی عراق اعلام کرد که بسته های انفجاری و مین هایی که توسط تروریست های داعش در الرمادی کار گذاشته شده است عبارت از شبکه های عنکبوتی است که با استفاده از کپسول های اکسیژن و ماده سیفور ایجاد شده است.

وی همچنین از کسب اطلاعاتی در خصوص اینکه این شبکه ها توسط چه کسی ایجاد شده است، خبر داده و اعلام کرد: این شبکه ها توسط عناصر خارجی و آسیایی داعش ایجاد شده است.

الفتلاوی هدف از این شبکه های عنکبوتی را ایجاد مانع برای پاکسازی الرمادی عنوان کرد.

وی افزود: این شبکه ها عبارت از یک سامانه پیشرفته از بسته های انفجاری متصل به هم هستند که در صورت برداشتن هریک از آنها دیگر بسته های انفجاری نیز منفجر می شود. تاکنون هیچ یک از این شبکه ها منفجر نشده است، چرا که نیروهای ما بسیار مراقب هستند.

لازم به ذکر است به منظور بازپس گیری مناطق تحت سیطره داعش در استان الانبار، عملیات نظامی گسترده ای با مشارکت نیروهای امنیتی و عشایر در این استان در جریان است.