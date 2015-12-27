سند استانداردسازی کالا و خدمات لرستان تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی عصر یکشنبه در کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان اظهار داشت: اخیرا ماهیت کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان یا تغییر کرده و یا تعداد آن ها افزایش یا کاهش یافته است بطوریکه اعضاء کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و شرح وظایف آن نیز تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد تصور می کنند در یک جامعه توسعه یافته استانداردهای اجباری از فراوانی بالایی برخوردار هستند عنوان کرد: این در حالی است که استانداردهای اجباری در این جوامع از فراوانی حداقلی برخوردارند و برعکس این جوامع توسعه نیافته هستند که به دنبال اجباری کردن استانداردها می روند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان استاندارد را به معنای رعایت حداقل ها خواند و گفت: کشورهای توسعه یافته آنقدر پیشرفته هستند که ضرورت رعایت موارد بالاتر از استانداردها در آن ها مشاهده می شود و در این کشورها همه چیز استاندارد و پروتکل خاص خود را دارد در حالیکه در جامعه ما به دنبال اجباری کردن استانداردها هستیم.

اصلانی بر ضرورت تدوین سند استانداردسازی کالا و خدمات استان از سوی اداره کل استاندارد استان تاکید کرد و بیان داشت: این اداره کل با همکاری دستگاه های ذیربط باید نسبت به تهیه این سند اقدام کرده و تمامی دستگاهی اجرایی استان را مکلف کند کالا و خدمات خود را در قالب این سند ارائه دهند.

وی رعایت اولویت ها را در تدوین سند استانداردسازی کالا و خدمات استان ضروری دانست و افزود: لازم است در این سند بیش از گذشته به فرهنگسازی در خصوص استانداردسازی توجه شود لذا کارگروه استانداردسازی استان در این سند باید به مصرف کنندگان کالا و بهره برداران از خدمات در راستای روشنگری کمک کنند.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با یادآوری این مطلب که جامعه را باید به سمتی هدایت کنیم که از کالاهای فاقد استاندارد استفاده نکنند اضافه کرد: در زمینه استانداردسازی فرهنگسازی زیادی در جامعه صورت نگرفته و به مردم تفهیم نشده که نباید از کالای غیر استاندارد استفاده کنند.

اصلانی بر ضرورت استانداردسازی وسایل بازی پارک ها و شهربازی های استان تاکید کرد و گفت: اداره کل امور شهری و شوراها مکلف است به شهرداری ها ابلاغ کند از انعقاد هرگونه قرارداد بهره برداری مربوط به شهربازی ها که فاقد تائیدیه استاندارد بوده خودداری کنند و اداره کل استاندارد نیز بازه زمانی مشخصی برای رفع نقص تجهیزات بازی به شهرداری ها ابلاغ کند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تجهیزاتی که برای استفاده در داخل پارک ها نصب می شوند با تجهیزات شهربازی ها متفاوتند لازم است لیست تجهیزات داخل شهربازی ها احصا شده و از نصب آن ها در پارک ها جلوگیری شود.

معاون امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه استاندارد بودن کالاهایی که از خارج کشور وارد می شوند باید از طریق گمرکات صورت گیرد عنوان کرد: اداره کل استاندارد با گمرک باید هماهنگی های لازم را داشته باشد که هر کالایی از گمرک خارج شد به منزله کالای استاندارد تلقی شود.

اصلانی گفت: تعداد بازرسین متخصص برخی از کالاها و تجهیزاتی که از خارج کشور وارد می شوند بسیار اندک است.

بنابراین گزارش، در این جلسه مقرر شد اداره کل استاندارد لرستان در تدوین سند استانداردسازی کالا و خدمات استان به صورت جامع و کامل اقدام کرده و حداکثر تا پایان سال جاری این سند به تائید کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان برسد.