نمایه اولین مجله تخصصی ریاضی در آی اس آی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اسحاقی، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان و سردبیر این نشریه گفت: ایده اولیه راه‌اندازی این مجله برای اولین بار در سال ۸۹ با توجه به احتمال عدم پذیرش و چاپ مقالات و پژوهش‌های محققان ایرانی در مجلات بین‌المللی و به دلیل مقابله با اعمال تحریم‌ها منتشر شد.

وی افزود: برای اینكه مجله‌ای بتواند در آی اس آی نمایه شود، باید در درجه اول مقالاتی كه در آن منتشر می شوند، علاوه بر بالا بودن كیفیت و سطح تحقیقات به روز نیز باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان تصریح کرد: همچنین باید اشخاص معتبر و شناخته شده‌ای در راس مجله و هیئت تحریریه آن حضور داشته باشند، بر همین اساس علاوه بر حساسیت مضاعف در انتخاب و تائید مقالات، اساتیدی مطرح و سرشناس از كشورهای اروپایی و آمریكا با این مجله همكاری می کنند.

اسحاقی با اشاره به اینكه سه سال تلاش مستمر منجر به كسب نمایه آی اس آی برای این مجله شد، افزود: تمام مراحل ارسال و چاپ این مجله به صورت آنلاین صورت می‌گیرد.

حقیقی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان نیز در این خصوص گفت: هم اکنون در این دانشگاه ۲۰ عنوان مجله علمی - پژوهشی منتشر می شود که از این تعداد ۱۱ عنوان دارای اعتبار علمی پژوهشی است و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه می شوند.

وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته دو مجله دیگر این دانشگاه نیز در حال بررسی برای دریافت نمایه آی اس آی است.

معاون پژوهشی دانشگاه سمنان تصریح کرد: دانشگاه سمنان هم اکنون در بخش چاپ نشریه در میان دانشگاه های کشور رتبه هفدهم را داراست که پیش بینی می شود، با نمایه شدن مجله ریاضی در آی اس آی رتبه این دانشگاه در این زمینه به رتبه دوازدهم یا سیزدهم ارتقا یابد.