مشخص شدن آثار دریافتی بخش «پوستر و هویت بصری» جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان مهلت فراخوان بخش «پوستر و هویت بصری» سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، آثار رسیده به دبیرخانه در دو رویداد این بخش مشخص شدند.

در بخش الف (مسابقه پوستر) ۲۴۰ اثر از ۷۱ طراح پوستر تئاتر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد ۱۹۴ اثر از ۶۸ طراح در بخش پوستر نمایش‌های اجراشده و ۴۶ اثر از ۱۹ طراح در بخش پوستر رویدادهای مرتبط با تئاتر شرکت کردند.

بنا به اعلام امیر اسمی مدیر بخش «پوستر و هویت بصری» جشنواره، امسال با هدف ارتقای کیفیت این بخش، فرآیند انتخاب و داوری آثار با تغییراتی همراه است که این تغییرات به زودی به همراه اسامی داوران این قسمت اطلاع رسانی می شود.

همچنین مجموعه آثار گرافیکی در بخش ب (هویت بصری در گروه های تئاتر) که به شکل غیر رقابتی و در قالب نشست برگزار می‌شود توسط پنج گروه تئاتر متقاضی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که این قسمت نیز با محوریت گروه‌ها و کمپانی‌های تئاتر به گفت‌وگو، بررسی و آموزش در حوزه‌های هویت بصری، هویت سازمانی و برندینگ می‌پردازد.

آخرین رویداد این بخش نیز «گرافیک در اجراهای جشنواره» است که دربرگیرنده معرفی و انتخاب آثار برگزیده سه بخش پوستر، بروشور و تبلیغات در بخش نهایی مسابقه تئاتر ایران و مسابقه تئاتر بین‌الملل می‌شود. اسامی آثار برگزیده در زمان برگزاری جشنواره اعلام می‌شود.