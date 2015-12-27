اولین اجرای گروه «دال» به یاد ایرج بسطامی/ یک ساز جدید معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنسرت شب گذشته ۵ دی ماه گروه موسیقی «دال» که اولین اجرای صحنه ای این گروه محسوب می شد، اعضای گروه متشکل از امین هدایتی خواننده، شایان شکرابی نوازنده پیانو، آرش سرائی آذر نوازنده بالابان و دودوک، یزدان بهمنی و میلاد سعدی نوازندگان سازهای کوبه‌ای، آرين كشيشی نوازنده گیتار بیس و کنترباس، سالار غفار بجويی نوازنده ویولنسل روی صحنه آمدند و برای اولین بار قطعات خود را که همگی براساس سروده های غزل مهدوی بود برای مخاطبانشان اجرا کردند.

در ابتدای اجرا امین هدایتی خواننده گروه ضمن خوشامدگویی به مخاطبان و مهمانان اجرا گفت: برای ما خیلی حال خوبی است که امشب روبه روی شما هستیم چون دو سال صبر کردیم که بتونیم رو در روی هم باشیم و بتوانیم حس های خوبی را تبادل کنیم. قطعاتی که امشب اجرا می کنیم در مجموعه یک آلبوم قرار گرفته که ان شالله آخر دی ماه طی یک مراسم رونمایی منتشر خواهیم کرد.

بعد از صحبت های امین هدایتی گروه دال قطعاتی چون «شعری که زندگیست»، «گذر اردیبهشت» و «شکوفه های زیتون» را اجرا کردند. البته امین هدایتی قبل از اجرای قطعه شکوفه های زیتون گفت: این قطعه را به بچه های جنگ تقدیم می کنیم به امید روزی که صلح جهانی شود.

«طعم شیرین خیال»، «هفت شهر»، «قصه»، «آوازم را می رقصیدی» و «لحظه ها را انتظارم» از دیگر قطعات اجرایی این کنسرت بود. البته بین اجرای این آثار امین هدایتی از انتشار کلیپ تصویری گروه دال طی روزهای آینده با اجرای قطعه «لحظه ها را انتظارم» خبر داد.

بخش دیگری از این اجرا به معرفی ساز هنگ درام اختصاص داشت. این ساز که به گفته یزدان بهمنی در سویس متولد شده و اواخر سال گذشته به سازبندی گروه «دال» اضافه شده است. این نوازنده برای معرفی بیشتر این ساز به تکنوازی و دونوازی با میلاد سعدی پرداخت. همچنین حضور داریوش آذر به عنوان خواننده مهمان در اجرای قطعه «آوازم را می رقصیدی» از دیگر اتفاقات این اجرا بود که با استقبال مخاطبان گروه همراه بود.

«آن و بوم جز» آخرین قطعات اجرایی این گروه بود که امین هدایتی در توضیحاتی به نمایندگی از گروه گفت: امروز پنجم دی ماه سالروز زلزله دلخراش بم و درگذشت هنرمند برجسته ایرج بسطامی است که ما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره وی به اجرای قطعات پایانی گروه می پردازیم.

گروه موسیقی «دال» اولین اجرای صحنه ای خود را با قطعه «آوازم را می رقصیدی» به پایان رساند.