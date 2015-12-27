۹۰ درصد جرایم هرمزگان مربوط به سرقت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اصلحی ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی که در دفتر رئیس پلیس آگاهی برگزار شد، بیان داشت: سر بریده زن ۳۵ ساله چند هفته پیش در یک سطل زباله در محله نخل ناخدا کشف شد و بدن این زن هم در یک گونی پیچیده شده در محدوده آب شیرین‌کن کشف و هویت وی پس از آزمایشات پزشکی قانونی مشخص شد.

سرهنگ اصحلی عنوان کرد: این زن ساکن کرمانشاه بوده و از ازدواج موقت هم یک کودک سه سال دارد. شوهر موقت این زن در زندان بسر می برد و فرزند وی در پرورشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: افراد دخیل در این قتل شناسایی و تحت تعقیب پلیس قرار دارند.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در ادامه با اشاره به دستگیری و انهدام یک باند سارق که از استان لرستان به استان هرمزگان آمده بودند، خاطرنشان کرد: این باند پس از شناسایی منازل در بندرعباس سرقت می‌کردند. این باند همچنین در سایر استانها هم اقدام به انجام سرقت کرده بود.

وی گفت: امسال در مجموع ۸۶ فقره سرقت به عنف در استان گزارش شده است که ۴۷ درصد نسبت به مورد مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

این مسئول همچنین با بیان اینکه از مجموع کل جرایم ۹۰ درصد مربوط به سرقت است، افزود: دو درصد از جرایم استان را نیز جرایم جنایی و هشت درصد نیز اقتصادی، جعل و کلاهبرداری تشکیل می دهند.

اصلحی بیشترین آمار سرقت‌ها را سرقت لوازم داخل خودرو اعلام کرد و گفت: ۷۵ درصد سرقت‌ها و ۵۰ درصد جرایم جنایی در استان کشف شده است.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان در ادامه با اشاره به روند رو به رشد کشفیات قاچاق کالا از کشف ۹۵۷ طاقه پارچه و شش هزار و ۷۹۲ سوب البسه به ارزش ۱۲ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این محموله که اخیرا کشف شده شش متهم دارد که دستگیر شدند.

وی ارزش محموله‌های مکشوفه قاچاق در ۹ ماه امسال را بیش از یک‌هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: روند برخورد با سرباندهای قاچاق کالا با جدیت ادامه دارد که در این ارتباط کشف بزرگ‌ترین محموله داروی قاچاق در ماه گذشته از اهم موارد بود.