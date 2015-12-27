سوشا شاهکار کرد/ خدا رحم کرد بعد از آن تصادف زنده ماندم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، رضا وطنخواه در رابطه با خبر تصادفش گفت: متاسفانه سانحه شدیدی بود و خدا را شکر که الان حالم خوب است و غیر از چند کوفتگی مشکل دیگری ندارم.

وی با اشاره به اینکه بازی روز شنبه سرخپوشان برابر پدیده را دیده است، ادامه داد: حیف شد این بازی به این شکل در آمد. خیلی امیدوار بودم با پیروزی در این بازی فاصله با صدر جدول را کم کنند ولی این تیم در سه، چهار سال آینده می‌تواند کارهای بزرگی انجام بدهد و باید آن را حفظ کرد.

مربی سابق تیم ملی کشورمان درباره اینکه هواداران هنوز امیدوارند پرسپولیس برای قهرمانی بجنگد خاطرنشان کرد: واقعیت اینکه من در اوایل کار خیلی امیدوار نبودم ولی این تیم و بازیکنان شرایط و نظرات را تغییر دادند. بچه‌ها نشان دادند لیاقت پرسپولیسی بودن را دارند و برای پرسپولیس خوب بازی می‌کنند و در حد این برند ظاهر شده‌اند که این اتفاق خیلی خوبی است و من فکر می‌کنم با ادامه این روند، آنها نه تنها خواهند توانست سهمیه آسیا را بگیرند بلکه با هوشیاری بیشتر، شانس قهرمانی خواهند داشت.

وطنخواه همچنین تصریح کرد: به نظر من نقطه اوج بازی دیروز به صحنه‌ای مربوط می‎شد که سوشا مکانی اخراج شد. او در این صحنه شاهکار کرد. عملکرد او را از نظر فنی کاملا تائید می‌کنم. اگر اوایل بازی بود و فرصت جبران وجود داشت، این کار اشتباه بود ولی در آن دقایق تصمیم درستی گرفت و مانع از دریافت گل سوم شد.

وی در پایان گفت: پرسپولیس خیلی روان بازی می‌کند و من امیدوارم بتوانند خود را در شرایط قهرمانی قرار بدهند. فقط دلم می‌خواست این تیم الان یک بازیکن تکنیکی، سرعتی و پا به توپ در ترکیب خود داشت که نمونه‌اش را داشتیم.