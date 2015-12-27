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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۴۸

در حوزه علوم انسانی؛

پژوهشنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات نشریه برتر کشور شد

پژوهشنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات نشریه برتر کشور شد

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات براساس رتبه‌بندی و ارزیابی کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور به عنوان نشریه برتر کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شانزدهمین جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری سال ۹۴، نشریه علمی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات به عنوان نشریه علمی برتر گروه علوم انسانی انتخاب شد.

در سال جاری، تنها حوزه علوم انسانی دارای نشریه برتر بود و فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، به عنوان تنها نشریه برتر کشور در سال ۹۴ توسط وزارت علوم و از میان حدود هزار نشریه برگزیده شد.

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات از سال ۵۱ منتشر و به عنوان نخستین نشریه فارسی زبان به پایگاه استنادی اسکوپوس وارد شده و از سال ۲۰۱۲ به بعد، همواره به لحاظ کیفیت و نفوذ علمی سیر صعودی را پیموده و در تمامی این سال ها، دارای ضریب SJR بوده است.

براین اساس لوح تقدیری از سوی محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اهدا شد.

کد مطلب 3010973

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