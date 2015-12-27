مبارزه با مواد مخدر در استان کرمانشاه کار مشکلی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شمشیری در اختتامیه هفته ملی مبارزه با مواد مخدر که امروز یکشنبه در کرمانشاه برگزار شد، کم شدن تقاضا را از راه‌های مقابله با مصرف مواد مخدر دانست.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه بر نقش اثرگذار آموزش و پرورش برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر در میان افراد تاکید کرد و افزود: نهاد آموزش و پرورش باید در راستای ارتقا آگاهی افراد به عنوان راهکاری برای پیشگیری از مصرف مواد مخدر، گام بردارد.

این مسئول عنوان کرد: طی ۱۱ سال گذشته ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار قاچاقچی مواد مخدر راهی زندان شدند.

شمشیری اما از کشف ۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: این اقدام در راستای طرح پاکسازی مناطق آلوده صورت گرفت.

وی همچنین استان کرمانشاه را پایان خط ترانزیت مواد مخدر دانست و افزود: کشف مواد مخدر در این استان کار دشواری است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه در پایان بیان کرد: مبارزه با مواد مخدر هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد.