به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی چهارمحال و بختیاری، عبدالمحمد نجاتی با اشاره به اینکه مایه کوبی گله های گوسفند و بز در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک انجام شد، اظهار داشت: عملیات مایه کوبی جمعیت گوسفند و بز مستقر در اطراف منطقه حفاظت شده تنگ صیاد علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان توسط اکیپ های شبکه دامپزشکی این استان انجام شد.

وی افزود: مایه کوبی گله های گوسفند و بز با توجه به سیاست سازمان دامپزشکی و در راستای کاهش احتمال انتقال بیماری به جمعیت نشخوارکننده وحشی موجود در مناطق حفاظت شده انجام شده است.

منطقه تنگ صیاد در ۱۰ کیلومتری شهرکر بوده و ۲۱ هزار و ۶۰۰ هکتار مساحت دارد و مهمترین محل زندگی حیات وحش در این استان به شمار می رود.