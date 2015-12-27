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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۵۶

مدیر کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری:

مایه‌کوبی گله های گوسفند در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد انجام شد

مایه‌کوبی گله های گوسفند در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد انجام شد

شهرکرد - مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری از مایه کوبی گله های گوسفند و بز در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دامپزشکی چهارمحال و بختیاری، عبدالمحمد نجاتی با اشاره به اینکه مایه کوبی گله های گوسفند و بز در منطقه حفاظت شده تنگ صیاد علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک انجام شد، اظهار داشت: عملیات مایه کوبی جمعیت گوسفند و بز مستقر در اطراف منطقه حفاظت شده تنگ صیاد علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان  توسط اکیپ های شبکه دامپزشکی این استان انجام شد.

وی افزود: مایه کوبی گله های گوسفند و بز با توجه به سیاست سازمان دامپزشکی و در راستای کاهش احتمال انتقال بیماری به جمعیت نشخوارکننده وحشی موجود در مناطق حفاظت شده انجام شده است.

منطقه تنگ صیاد در ۱۰ کیلومتری شهرکر بوده و ۲۱ هزار و ۶۰۰ هکتار مساحت دارد و مهمترین محل زندگی حیات وحش در این استان به شمار می رود.

 

کد مطلب 3010984

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