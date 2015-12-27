به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اکبری رئيس دانشگاه هنر در نخستین اجلاس روسای دانشگاههای هنر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با تاکید بر اینکه کشورهای عضو اکو دارای وجوه فرهنگی مشترکی هستند، گفت: اشتراک وجوه فرهنگی عامل مهمی است که روابط میان ملتها را ضرورت میبخشد. ما کشورهای همسایه هستیم و این پیوند سرزمینی لزوم ارتباط را بیشتر میکند.
وی اظهار کرد: همسایگی به هم افزایی فرهنگی میان کشورهای عضو اکو کمک میکند و پندار، گفتار، کردار، شناخت هستی و طبیعت را به یکدیگر وابسته میکند.
رئیس دانشگاه هنر با بیان اینکه کشورهای عضو اکو در زمینه ادبیات و هنر وجوه مشترک فراوانی دارند، گفت: روابط فرهنگی میان مردم این کشورها امری دیرینه بوده و دارای سابقه طولانی است. تاریخ نشان میدهداین کشورها در گذشته واحد بوده اند و دارای پیوند دیرینه هستند و البته تفاوتهایی در فرهنگ این کشورها وجود دارد که موجب افتراق نمی شود بلکه تنوعی شیرین است.
اکرمی با بیان اینکه در نیم قرن اخیر تمامی جنگها در شرق بوده است، عنوان کرد: جنگها در خاورمیانه جنگ قدرت نیست بلکه جنگ فرهنگ است. امروز با سلاح فرهنگ باید به جنگ دشمنان برویم.
افتخار حسین عارف رئیس موسسه فرهنگی اکو نیز در این مراسم با بیان اینکه مردم منطقه اکو با وجود شرایط اقلیمی، تنوع قومی و زبانی برای حفظ آداب و رسوم منطقه تلاش كردند، گفت: تفاوتها در این کشورها به یک امتیاز و نقطه قوت تبدیل شده و اکو مانند یک اثر زیبا بوده که از کنار هم قرار گرفتن طرحهای فرهنگی متفاوت شکل گرفته است.
وی افزود: رسانههای غربی سالها بر آن بودند که جمهوری اسلامی ایران را به گونهای دیگر جلوه دهند و تصویری نادرست از آن ارائه کنند اما شاهد هستیم که ایران بعد از انقلاب اسلامی یک جامعه باز بوده و بر پایه ارزش میان فرهنگ و مذهب تعادل ایجاد کرده است.
رييس موسسه فرهنگی اکو خاطرنشان کرد: هیچ کشوری مانند ایران نتوانسته میراث فرهنگی خود را به این صورت ارتقا دهد وایران به داشتن چنین میراث فرهنگی میبالد و همواره در صدد ارتقای آن است.
عارف گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران بر اهمیت و مرکزیت فرهنگ در جهان و اقتصاد تاکید داشته و ایده ایشان که همکاری اقتصاد و فرهنگ بوده قابل تامل است.
وی گفت: موسسه فرهنگی اکو ارتقای سطح همکاری میان دانشگاهها را در دستور کار قرار داده که این گردهمایی نمونه آن است.
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