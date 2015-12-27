مراقب ایجاد تفرقه بین شیعه و اهل تسنن باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی فارس، حجت الاسلام سید ولی الله محمودی نژاد در آستانه میلاد با سعادت حضرت رسول اكرم(ص) گفت: وجود مبارك ایشان از نظر حسن خلق ، ادب ، کمالات انسانی و مهربانی سرآمد همه انسانها است.

وی با تبریک این روز گفت: بنا بر روایات أهل سنت ۱۲ ربیع الأول سالکَرد ولادت پیامبر اکرم (ص) بوده که این مهم به روایات موجود در شیعه ۱۷ ربیع الأول است که از سوی امام خمینی (ره) ، این هفته به عنوان هفته وحدت نامکَذاری شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: میلاد با سعادت آخرین پیامبر خداوند مایه رحمت و برکت همه جهانیان است، آن حضرت در چنان درجه اعلائى قرار گرفته كه قرآن كريم درباره‏ اش مى‏ فرمايد «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ‏ و راستى كه تو را خويى والاست»

وی تصریح کرد: به فرموده امام خمینی (ره) «از ملی گرایی خطرناک تر و غم انگیزتر ایجاد اختلاف بین اهل سنت و جماعت با شیعیان است»، دشمنان بهترین راه برای نابودی تمامی اسلام ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی می داند، البته با هوشیاری امام راحل و بیداری مقام معظم رهبری هر ساله هفته وحدت با شکوه و عظمت خاصی برگزار می شود و باعث نا امیدی دشمنان شده است.

حجت الاسلام محمودی نژاد تحرکات تکفیری های داعش را دسیسه صهیونیست و آمریکای جنایت کار دانست و اضافه کرد: تکفیری ها برای تخریب چهره اسلام و پیامبر رحمت جنایتهای به نام اسلام انجام می دهند که باید هوشیاربود و نقشه آنان را به هر صورت ممکن برملا کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: همراهی، همدلی و تبعیت از مقام والایی ولایت باعث یاس و نا امیدی دشمنان است پس باید مراقب ایجاد تفرقه بین برادران شیعه و اهل تسنن باشیم و نگذاریم دشمنان در هر لباس و هر مقامی به این وحدت ضربه بزنند.