فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه، به دلیل استقبال و درخواست متعدد متقاضیان ارسال آثار، تا ۳۰ دی ماه ۹۴ تمدید شد.
مدیریت پژوهش حوزه علمیه خراسان با امید فراگیرشدن پژوهش مداری در متن حوزه، پدیداری اندیشههای نو در عرصه علوم دینی و تاثیرگذاری حداكثری حوزه خراسان در ساختار دانشی و پژوهشی كشور، یازدهمین فراخوان آثار پژوهشی را برگزار میکند.
ترویج فرهنگ پژوهش و ایجاد انگیزههای پژوهشی در طلاب، شناسایی استعدادهای برتر پژوهشی و حمایت از ایشان، هدایت طلاب مستعد به گرایشهای تخصصی علوم حوزوی، استانداردسازی نگارشهای پژوهشی طلاب، جهتدهی فعالیتهای پژوهشی به سمت نیازهای پژوهشی حوزه و نظام اسلامی، از اهداف این فراخوان عنوان شده است.
گروههای علمی علوم قرآنی و علوم حدیث(تخصصی)، معارف قرآنی و حدیث، فقه و اصول فقه، فلسفه و كلام، زبان و ادبیات عرب، علوم انسانی (مرتبط با حوزه دین)، از شركت كنندگان در این فراخوان هستند.
طلاب سطوح مختلف آموزشی حوزه، محققان و پژوهشگران حوزوی، اساتید سطح و خارج حوزه و دانشگاه، مراكز تحقیقاتی و علمیپژوهشی، می توانند در این فراخوان آثار خود را ارسال کنند.
آثاری كه در راستای منویات مقام معظم رهبری، و آثاری كه با موضوعات مرتبط پژوهشی و چشمانداز علمی حوزه علمیه خراسان تدوین شده باشد به عنوان بخش ویژه این فراخوان عنوان شده است.
قالب ارائه آثار بصورت مكتوب كتاب، مقاله، پایاننامه، تحقیقپایانی، فیلمنامه و...، و نیز چند رسانهای نرمافزار، فیلم، مستند، سایت، وبلاگ و ... است.
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