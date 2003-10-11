عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

خبرگزاري مهر: سرويس بين الملل

* الشرق الاوسط

- عرفات با ميانجي گري در مورد قريع و كابينه اضطراري مخالفت كرد.

- اولين زن مسلمان موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد.

- عائشه قذافي : هر آمريكايي 10 ميليون دلار نمي ارزد.

- شيراك رييس جمهور فرانسه : از مغرب در مورد مساله صحرا حمايت مي كنيم .

- منابع دفتر اتحاديه عرب : عمرو موسي استعفا نخواهد داد.

- دو عضو ارتش المهدي در درگيريهاي بغداد كشته شدند.

- پاريس از چراغ سبز به اسراييل براي حمله به سوريه بيمناك است .

- روسيه توليد نفت خود را براي جلوگيري از افزايش بهاي آن بالا مي برد.

- مصاف دشوار تيم فوتبال انگلس با تيم فوتبال تركيه در چارچوب بازيهاي مقدماتي اروپا

* الحيات

- در حمله مردان مسلح يك افسر پليس عراق درنزديك كربلا كشته و 6 تن ديگر زخمي شدند.

- 10 عراقي در بعقوبه و تكريت بازداشت شدند.

- به نظاميان آمريكايي در مورد ورود به شهرك صدر هشدار داده شد.

- انگليس 550 ميليون پوند براي بازسازي عراق اختصاص داد.

- در يورش نظاميان اسراييل به رفح 7 فلسطيني به شهادت رسيدند.

- تلاشهاي فلسطيني براي پايان دادن به تنش ميان عرفات و قريع

- بالاگرفتن جنگ لفظي ميان سوريه و اسراييل

- نشست غير رسمي مقامات اسراييلي و فلسطيني براي بررسي راههاي فعال سازي روند صلح

- دادگاه مصري حكم زندان مهاجمان ليبيايي به سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان را لغو كرد.

- بيش از 20 عضو طالبان از زندان قندهار فرار كردند.

- سازمان اطلاعات آمريكا به دست داشتن در حملات كاراكاس در ونزوئلا متهم شد.

- يك پاكستاني به اتهام برنامه ريزي براي حمله در لندن بازداشت شد.

- شيرين عبادي زن ايراني به عنوان اولين زن مسلمان موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد.

- ادعاي يك روزنامه اسراييلي : آراد خلبان مفقود اسراييلي در تهران بازداشت شده است .

- روسيه از وجود ناتو در نزديك مرزهاي خود نگران است .

- بازي مرگ ميان تيم فوتبال تركيه و انگليس

* القدس العربي

- در يورش نظاميان اسراييلي به رفح ، 7 فلسطيني شهيد و 50 تن زخمي شدند.

- انفجار در لوله نفت كركوك و كشته شدن دو نظامي آمريكايي در شهرك صدر

- سه هزار مصري بر ضد اسراييل و آمريكا تظاهرات كردند.

- وكيل زن ايراني جايزه صلح نوبل را دريافت كرد و واتيكان از عدم دادن اين جايزه به پاپ خشمگين است .

- اولين زن مسلمان جايزه صلح نوبل را دريافت كرد.

- بر اساس يك نظر سنجي : محبوبيت مردمي شارون سير نزولي را طي مي كند.

- بولتون : آمريكا در انديشه گسترش تعداد كشورهاي محور شرارت است و در حال حاضر كشورهاي سوريه ، ليبي و كوبا را درنظر دارد.

- دوستان شارون در واشنگتن از مشكلات آمريكايي ها در عراق براي تنگتر كردن حلقه محاصره سوريه سوء استفاده مي كنند.

- اصلاح طلبان درعربستان درمعرض اقدامات سركوبگرانه و تهديد به قتل قرار دارند.

- كشته شدن دو نظامي آمريكايي و زخمي شدن 4 تن ديگر در كمين مردان مسلح در شهرك صدر

* الزمان

- اولين درگيري مسلحانه ميان ارتش المهدي (طرفداران مقتدي صدر) و نظاميان آمريكايي

- ورود نظاميان آمريكايي به شهرك صدر تحريم شد.

- دو نظامي آمريكايي در كميني در بغداد كشته شدند.

- براي شكوفايي اقتصاد عراق به 36 ميليارد دلار نياز است .

- سازمان ملل متحد و بانك جهاني : نبود امنيت و ثبات بازسازي عراق را با مانع مواجه مي كند.

- يك زن ايراني موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد.

- اوپك براي بازگشت عراق به بازارهاي جهاني نفت ، 300 هزار بشكه در روز از توليدات خود مي كاهد .

- شيراك روابط پاريس و رباط را دوستي مقدس خواند و بر حمايت فرانسه از مغرب در درگيري در مورد صحراي غربي تاكيد كرد.

- واشنگتن ، مساله حذف نام سودان از ليست تروريسم خود را بررسي مي كند.

- سودان با اعزام نيروهاي صلح بين المللي به جنوب خاك خود مخالفت كرد.