عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

خبرگزاري مهر: سرويس بين الملل
* الشرق الاوسط
- عرفات با ميانجي گري در مورد قريع و كابينه اضطراري مخالفت كرد.
- اولين زن مسلمان موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد.
- عائشه قذافي : هر آمريكايي 10 ميليون دلار نمي ارزد.
- شيراك رييس جمهور فرانسه : از مغرب در مورد مساله صحرا حمايت مي كنيم .
- منابع دفتر اتحاديه عرب : عمرو موسي استعفا نخواهد داد.
- دو عضو ارتش المهدي در درگيريهاي بغداد كشته شدند.
- پاريس از چراغ سبز به اسراييل براي حمله به سوريه بيمناك است .
- روسيه توليد نفت خود را براي جلوگيري از افزايش بهاي آن بالا مي برد.
- مصاف دشوار تيم فوتبال انگلس با تيم فوتبال تركيه در چارچوب بازيهاي مقدماتي اروپا
* الحيات
- در حمله مردان مسلح يك افسر پليس عراق درنزديك كربلا كشته و 6 تن ديگر زخمي شدند.
- 10 عراقي در بعقوبه و تكريت بازداشت شدند.
- به نظاميان آمريكايي در مورد ورود به شهرك صدر هشدار داده شد.
- انگليس 550 ميليون پوند براي بازسازي عراق اختصاص داد.
- در يورش نظاميان اسراييل به رفح 7 فلسطيني به شهادت رسيدند.
- تلاشهاي فلسطيني براي پايان دادن به تنش ميان عرفات و قريع
- بالاگرفتن جنگ لفظي ميان سوريه و اسراييل
- نشست غير رسمي مقامات اسراييلي و فلسطيني براي بررسي راههاي فعال سازي روند صلح
- دادگاه مصري حكم زندان مهاجمان ليبيايي به سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان را لغو كرد.
- بيش از 20 عضو طالبان از زندان قندهار فرار كردند.
- سازمان اطلاعات آمريكا به دست داشتن در حملات كاراكاس در ونزوئلا متهم شد.
- يك پاكستاني به اتهام برنامه ريزي براي حمله در لندن بازداشت شد.
- شيرين عبادي زن ايراني به عنوان اولين زن مسلمان موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد.
- ادعاي يك روزنامه اسراييلي : آراد خلبان مفقود اسراييلي در تهران بازداشت شده است .
- روسيه از وجود ناتو در نزديك مرزهاي خود نگران است .
- بازي مرگ ميان تيم فوتبال تركيه و انگليس
* القدس العربي
- در يورش نظاميان اسراييلي به رفح ، 7 فلسطيني شهيد و 50 تن زخمي شدند.
- انفجار در لوله نفت كركوك و كشته شدن دو نظامي آمريكايي در شهرك صدر
- سه هزار مصري بر ضد اسراييل و آمريكا تظاهرات كردند.
- وكيل زن ايراني جايزه صلح نوبل را دريافت كرد و واتيكان از عدم دادن اين جايزه به پاپ خشمگين است .
- اولين زن مسلمان جايزه صلح نوبل را دريافت كرد.
- بر اساس يك نظر سنجي : محبوبيت مردمي شارون سير نزولي را طي مي كند.
- بولتون : آمريكا در انديشه گسترش تعداد كشورهاي محور شرارت است و در حال حاضر كشورهاي سوريه ، ليبي و كوبا را درنظر دارد.
- دوستان شارون در واشنگتن از مشكلات آمريكايي ها در عراق براي تنگتر كردن حلقه محاصره سوريه سوء استفاده مي كنند.
- اصلاح طلبان درعربستان درمعرض اقدامات سركوبگرانه و تهديد به قتل قرار دارند.
- كشته شدن دو نظامي آمريكايي و زخمي شدن 4 تن ديگر در كمين مردان مسلح در شهرك صدر
* الزمان
- اولين درگيري مسلحانه ميان ارتش المهدي (طرفداران مقتدي صدر) و نظاميان آمريكايي
- ورود نظاميان آمريكايي به شهرك صدر تحريم شد.
- دو نظامي آمريكايي در كميني در بغداد كشته شدند.
- براي شكوفايي اقتصاد عراق به 36 ميليارد دلار نياز است .
- سازمان ملل متحد و بانك جهاني : نبود امنيت و ثبات بازسازي عراق را با مانع مواجه مي كند.
- يك زن ايراني موفق به دريافت جايزه صلح نوبل شد.
- اوپك براي بازگشت عراق به بازارهاي جهاني نفت ، 300 هزار بشكه در روز از توليدات خود مي كاهد .
- شيراك روابط پاريس و رباط را دوستي مقدس خواند و بر حمايت فرانسه از مغرب در درگيري در مورد صحراي غربي تاكيد كرد.
- واشنگتن ، مساله حذف نام سودان از ليست تروريسم خود را بررسي مي كند.
- سودان با اعزام نيروهاي صلح بين المللي به جنوب خاك خود مخالفت كرد.
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : عناوين مهم امروز شنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ، الزمان والقدس العربي به اين شرح است .
خبرگزاري مهر: سرويس بين الملل
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