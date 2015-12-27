به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی ظهر یکشنبه در آئین رونمایی از نخستین ایستگاه مطالعه دانشگاه آزاد واحد همدان اظهار داشت: ایستگاه‌های مطالعه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، مبنی بر دسترسی آسان مردم به کتاب در اماکن عمومی مناطق مختلف استان راه‌اندازی شده‌اند.

وی با اشاره به استقبال مردم از این ایستگاه‌ها عنوان کرد: برای توسعه این ایستگاه‌‌ها در سازمان‌ها و ادارات استان تلاش شده و با مشارکت این دستگاه‌ها کتاب‌های مفید و کم‌حجم در اماکن عمومی در دسترس قرار می‌گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان از ویژگی‌های اصلی این ایستگاه‌ها به تنوع کتاب‌های موجود در آن، کم‌حجم و مفید بودن مطالب کتاب‌های آن، امکان استفاده عموم مردم و استقرار آن در اماکن پرتردد و در دسترس بودن آن اشاره کرد.

وی گفت: عدالت در دسترسی کتاب در استان از سیاست‌های اصلی کتابخانه‌های عمومی استان است.

رئیس دانشگاه آزاد همدان نیز افزود: باید با اتخاذ تدابیر خاص برای اقشار مختلف جامعه در شرایط و موقعیت‌های گوناگون علاقه صرف به کتاب و کتاب‌خوانی را به عادت و نهادینه کردن فرهنگ کتاب‌خوانی تبدیل کرد.

سعید جامه بزرگی بابیان اینکه استقرار ایستگاه مطالعه در دانشگاه‌ها حرکتی مثبت در توسعه فرهنگ است، گفت: دانشجویان باید از فرصت در دسترس بودن کتاب‌ در حوزه‌های عمومی بهره لازم را ببرند.