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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۱۷

فرمانده انتظامی دزفول خبر داد:

عامل انتشار تصاویر خصوصی شهروند دزفولی دستگیر شد

عامل انتشار تصاویر خصوصی شهروند دزفولی دستگیر شد

دزفول ـ فرمانده انتظامی دزفول گفت: متهمی که با برنامه ریزی و نقشه قبلی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی یکی از شهروندان دزفولی در فضای مجازی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان دزفولی به پلیس فتا و اعلام شکایت در خصوص انتشار تصاویر شخصی خود در فضای مجازی توسط افراد ناشناس رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: پس از تحقیقات فنی و بررسی کارشناسان پلیس فتا یک متهم در این رابطه شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دزفول تصریح کرد: با تأیید اعتراف متهم مبنی بر انتشار تصاویر شخصی شاکی در فضای مجازی این متهم تحویل مراجع قضایی شد.

الهامي به شهروندان توصیه کرد: شهروندان سعی کنند تا حد امکان تصاویر شخصی خود را در اختیار دیگران حتی دوستان صمیمی خود قرار ندهند.

کد مطلب 3011001

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