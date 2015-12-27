عامل انتشار تصاویر خصوصی شهروند دزفولی دستگیر شد

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان دزفولی به پلیس فتا و اعلام شکایت در خصوص انتشار تصاویر شخصی خود در فضای مجازی توسط افراد ناشناس رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: پس از تحقیقات فنی و بررسی کارشناسان پلیس فتا یک متهم در این رابطه شناسایی و پس از اخذ دستور قضایی دستگیر شد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دزفول تصریح کرد: با تأیید اعتراف متهم مبنی بر انتشار تصاویر شخصی شاکی در فضای مجازی این متهم تحویل مراجع قضایی شد.
الهامي به شهروندان توصیه کرد: شهروندان سعی کنند تا حد امکان تصاویر شخصی خود را در اختیار دیگران حتی دوستان صمیمی خود قرار ندهند.
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