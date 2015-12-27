عامل انتشار تصاویر خصوصی شهروند دزفولی دستگیر شد

دزفول ـ فرمانده انتظامی دزفول گفت: متهمی که با برنامه ریزی و نقشه قبلی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی یکی از شهروندان دزفولی در فضای مجازی کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.