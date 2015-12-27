۳۲ هزار نخ کالای دخانی قاچاق در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نعمت اله حقیقی ظهر یکشنبه در کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان جنوبی
وی با بیان اینکه مجوز فروش کالاهای دخانی به استانها محول شده است، افزود: واحدهایی که بدون مجوز اقدام به فروش کالاهای دخانی میکنند جمع آوری میشوند.
وی با اشاره به اینکه دو هزار ۳۲۷ واحد صنفی در استان بررسی شدهاند، افزود: تعداد ۵۵ پرونده تخلف به میزان ۴۳ میلیون ریال در این بررسیها تشکیل شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی مجوز برند خاصی وجود ندارد، افزود: به تمام برندهای خارجی در سطح عرضه شش ماه فرصت داده شده است که کالاهای خود را به فروش برسانند.
وی ادامه داد: بعد از مدت معین شده این نوع کالاها ضبط خواهد شد.
حقیقی با اشاره به اینکه تمام سوپر مارکتها و مغازههایی که کالای دخانی به فروش میرسانند باید پروانه فروش داشته باشند، گفت: مراکز فروش حق فروش کالای دخانی به افراد زیر ۱۸ سال را ندارند.
وی با بیان اینکه کالای دخانی نباید به صورت فلهای و نخی عرضه شود، افزود: کالاهای دخانی که برند معتبر دارند اما مجوز فروش در سطح کشور را ندارند جمع آوری خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود:۳۲ هزار نخ کالای دخانی قاچاق در استان کشف شده است.
قاچاق نقش بسزایی در تخریب نظام اقتصادی کشور دارد
استاندار خراسان جنوبی نیز اظهار کرد: در برخورد با قاچاقچیان سعی شود با باندهای مهم قاچاق برخورد محکمی صورت گیرد.
وجه اله خدمتگزار با بیان اینکه دستگاههای اجرایی را درگیر قاچاقچیان خرده کار که معمولا کالاهای مورد نیاز خود و خانواده خود را وارد میکنند نکنیم، افزود: قاچاق نقش بسزایی در تخریب نظام اقتصادی کشور دارد.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قاچاق کالا تولید و اشتغال را از بین میبرد، افزود: قاچاق موجب ایجاد دلالی کردن در جامعه میشود.
خدمتگزار با بیان اینکه قاچاق کالا در سلامت مردم تاثیر مستقیم دارد، اظهار داشت: در بازررسیها که به سلامت مردم باز میگردد باید دقت فراوان شود.
وی با اشاره به اینکه باید ساز و کارهایی برای قاچاقچیان خرده کار تهیه شود، افزود: باید در زمینه استفاده از کالاهای استاندارد فرهنگ سازی شود.
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