به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیروهای آمریکایی هلی برن دیگری را در شهر «کرکوک» عراق انجام دادند.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که نظامیان آمریکایی ماه گذشته میلادی نیز با همکاری نیروهای اقلیم کردستان عراق هلی برنی را در «حویجه» واقع در کرکوک انجام دادند.

در همین ارتباط، «حاکم الزاملی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و دفاعی عراق تصریح کرد: اقدام نظامیان آمریکایی بدون اطلاع دولت مرکزی عراق و نظامیان عراقی مستقر در کرکوک صورت گرفته است.

وی در ادامه افزود: این اولین باری نیست که آمریکا اقدام به انجام هلی برن در عراق می کند، چراکه پیشتر نیز در شهر «حویجه» چنین اقدامی صورت گرفته بود.

الزاملی همچنین ادامه داد: اگر دولت آمریکا در مبارزه با تروریسم و تکفیریها جدی بود، اقدام به ارائه کمک های تسلیحاتی به ارتش عراق می کرد، نه اینکه بدون اطلاع دولت مرکزی چنین اقداماتی را صورت دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و دفاعی پارلمان عراق در بیان هدف اقدام اخیر آمریکایی ها در کرکوک، اظهار داشت: بدون شک پس از آنکه تروریست های تکفیری تحت فشار شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند، آمریکایی ها با هدف نجات آنها دست به چنین اقدامی زدند.