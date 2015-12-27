بازیکنان استقلال با شک و شبهه تمرین کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز آبی پوشان در حالی برگزار شد که قرار بود این تیم از ساعت ۱۶ و ۲۰دقیقه امروز و از هفته شانزدهم در ورزشگاه آزادی به مصاف سیاه جامگان خراسان برود که به دلیل آلودگی هوای تهران، این بازی به روز دوشنبه موکول شد.

* تعدادی از بازیکنان استقلال از تعویق بازی گله داشتند و معتقد بودند وقتی ما تمرین می کنیم پس بازی کردن هیچ ایرادی ندارد و با توجه به فشردگی بازیها، تنها احتمال مصدومیتمان در دو بازی آینده بوجود می آید.

* مهدی رحمتی و یعقوب کریمی به دلیل مصدومیت غایبین تمرین امروز بودند.

* با توجه به مصدومیت های پی در پی بازیکنان، امروز قبل از شروع تمرین از طرف سرمربی استقلال یک گوسفند قربانی کردند.

* قبل از شروع تمرین، سرمربی استقلال حدود ۱۰ دقیقه با بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به تعویق دیدار مقابل سیاه جامگان و فاصله زمانی اندک این دیدار تا بازی با ملوان مراقب سلامتی خود باشند تا دچار مصدومیت نشوند.

* وحید طالب لو در دو بازی آینده استقلال دروازه بان این تیم خواهد بود تمرینات ویژه ای را با حسین تراب پور انجام داد.

براساس اعلام سازمان لیگ برتر دیدار تیم های فوتبال استقلال و سیاه جامگان ساعت 17:30 روز دوشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.