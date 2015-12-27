به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از سایت مرکز فناوری‌های نوین و پوستر نخستین جشنواره بین‌المللی فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ضمن تبریک میلاد حضرت محمد (ص) و حضرت عیسی مسیح (ع) و آغار هفته وحدت با اشاره به تدوین برنامه‌های اصفهان ۸۵، اصفهان ۹۰، اصفهان ۹۵ و اصفهان ۱۴۰۰ اظهار داشت: بر این اساس با تدوین این برنامه‌ها توجه به برنامه‌ریزی درست و تاثیرگذار را در دستور کار داشته‌ایم و این روند را تا رسیدن به شهر دانش بنیان ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به شکل‌گیری دیپلماسی علم و فناوری در شهر اصفهان افزود: در این راستا و به دنبال تحقق این امر در اصفهان این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، شهر جهانی صنایع دستی و به عضویت درآمدن چندین فدراسیون جهانی و پیوستن به شبکه شهرهای خلاق جهان انتخاب شد که همه اینها افتخارات بزرگی برای شهروندان خواهد بود.

شهردار اصفهان استفاد از ظرفیت نخبگان و اساتید در شهر اصفهان برای تحقق شهر دانش محور را امری مهم ارزیابی کرد و ابراز داشت: ما در گذشته نسبت به واردات علم بیشتر از تولید آن توجه داشتیم و امروز برای رسیدن به شهر دانش‌بنیان باید رویه خود را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه شهر اصفهان نیازمند ارتقا توسعه نرم افزاری بوده و با توجه به اين موضوع برای نخستین‌بار در کشور مرکز فناوری‌های نوین و مرکز نوآوری و خلاقیت شهری در شهرداری اصفهان ایجاد شده است، اضافه کرد: ایجاد این مرکز می‌تواند بسترهای مورد نیاز برای تبدیل شدن اصفهان به شهر دانش محور را فراهم سازد.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه بندهای علمی تفاهم‌نامه خواهرخواندگی اصفهان با سایر شهرهای جهان عملیاتی نشده است، افزود: مرکز فناوری‌های نوین و مرکز نوآوری و خلاقیت شهری زمینه لازم برای اجرایی شدن بندهای این تفاهم‌نامه را فراهم می‌کند.