به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ویکتور بونداریف» فرمانده نیروی هوایی سوریه اعلام کرد که جنگنده های روسی به هیچ وجه در بمباران اهداف خود در سوریه اشتباهی نکرده اند و بر خلاف اخبار منتشره، هیچ مدرسه ای در حملات هوایی روسیه هدف قرار نگرفته است.

بونداریف گفت: هدف تمام عملیات های نظامی روسیه در سوریه تروریست ها بوده اند و نیروی هوایی ما به هیچ وجه مواضع غیرنظامی و شهروندان را در سوریه هدف قرار نداده است.

وی همچنین اعلام کرد که خلبانان نیروی هوایی روسیه در بمباران اهداف خود اشتباه نکرده اند و هیچ مدرسه، مسجد یا بیمارستانی را در سوریه هدف قرار نداده اند.

فرمانده نیروی هوایی روسیه در پایان تاکید کرد که عملیات هوایی در سوریه قبل از اجرا به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با مقامات سوریه در این خصوص هماهنگی شده است.