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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۵۹

نیروی هوایی روسیه:

جنگنده‌های روسی در بمباران اهداف خود در سوریه اشتباه نکرده‌اند

جنگنده‌های روسی در بمباران اهداف خود در سوریه اشتباه نکرده‌اند

«ویکتور بونداریف» فرمانده نیروی هوایی روسیه اظهار داشت که جنگنده های روسی در بمباران اهداف خود در سوریه اشتباه نکرده اند و هیچ مسجد، مدرسه یا بیمارستانی مورد هدف قرار نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ویکتور بونداریف» فرمانده نیروی هوایی سوریه اعلام کرد که جنگنده های روسی به هیچ وجه در بمباران اهداف خود در سوریه اشتباهی نکرده اند و بر خلاف اخبار منتشره، هیچ مدرسه ای در حملات هوایی روسیه هدف قرار نگرفته است.

بونداریف گفت: هدف تمام عملیات های نظامی روسیه در سوریه تروریست ها بوده اند و نیروی هوایی ما به هیچ وجه مواضع غیرنظامی و شهروندان را در سوریه هدف قرار نداده است.

وی همچنین اعلام کرد که خلبانان نیروی هوایی روسیه در بمباران اهداف خود اشتباه نکرده اند و هیچ مدرسه، مسجد یا بیمارستانی را در سوریه هدف قرار نداده اند.

فرمانده نیروی هوایی روسیه در پایان تاکید کرد که عملیات هوایی در سوریه قبل از اجرا به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با مقامات سوریه در این خصوص هماهنگی شده است.

کد مطلب 3011010

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