به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه قنبریان عصر یکشنبه در کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات استان به تشکیل اولین جلسه این کارگروه در استان اشاره کرد و اظهار داشت: ۲۲ دستگاه اجرایی استان عضو این کارگروه بوده و تشکیل آن بنا بر مصوبه هئیت وزیران صورت گرفته است.

وی تبیین راهبردها و اولویت های نظام استانداردسازی را اولین وظیفه کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات دانست و بیان داشت: در این کارگروه لازم است سند چشم انداز توسعه کیفیت کالا و خدمات ارائه شود زیرا مصوبات این کارگروه وارد شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد شد.

مدیرکل استاندارد لرستان بررسی موانع و مشکلات استانداردسازی، به روز رسانی استانداردها و بررسی سطح فرهنگ استاندارد در جامعه را از دیگر وظایف کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات خواند و افزود: اداره کل استاندارد لرستان در حال انجام تحقیقاتی در خصوص میزان آگاهی مردم نسبت به موضوع استاندارد بوده که برای این منظور همه دستگاه های مرتبط باید هماهنگی های لازم با این اداره کل را داشته باشند.

قنبریان بر لزوم هماهنگی بین دستگاه های مربوط به حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد و گفت: برای بهبود استاندارد و تقویت حقوق مصرف کنندگان در سطح استان لازم است دستگاه های ذیربط هماهنگی های لازم را داشته باشند.

وی عنوان کرد: لازم است درصدی از منابع و اعتبارات پژوهشی و تملک دارایی واحدهای استانی برای ترویج و نظارت بر اجرای استانداردها و تجهیزات آزمایشگاهی صرف شود.

مدیرکل استاندارد لرستان تصریح کرد: ارائه ساز و کارهای نحوه اجرای استانداردهای اجباری و ارائه راهکارهایی برای کنترل بازار و مراکز توزیع کالا در راستای استاندارد سازی از وظایف کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات است.

قنبریان بیان داشت: برخی واحدهای تولیدی استان لرستان از جمله کارخانجات قند، گچ و سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب می شوند که باید نسبت به پیاده سازی استانداردهای میان مصرف انرژی خود اقدام کنند زیرا با این اقدام مشمول خدمات تشویقی قرار می گیرند.

وی یادآور شد: در لرستان تنها دو واحد نسبت به پیاده سازی استانداردهای میان مصرف خود اقدام کرده و توانسته اند گواهی نامه میان مصرف خود را دریافت کنند.

مدیرکل استاندارد لرستان با بیان اینکه عملکرد استان ها در حوزه استانداردسازی بررسی شده و دستگاه برتر در این زمینه تشویق خواهد شد اضافه کرد: مطابق دستورالعمل کارگروه استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا و خدمات دستگاه های ناموفق و ناکارآمد در زمینه استانداردسازی شناسایی شده و به دستگاه های بالاتر معرفی می شوند.

قنبریان با اشاره به اینکه ۸۰۰ قلم کالا تحت پوشش استاندارد اجباری قرار دارند افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۷۰۰ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی استان به عمل آمده است.

وی گفت: خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران است توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است.