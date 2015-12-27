به گزارش خبرنگار مهر، الله شکر عبدی بعدازظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه اولین جشنواره شعر نماز در سایهسار خورشید تصریح کرد: درصورتیکه در جامعه اسلامی نماز به شکل مطلوب برگزار شود میتوان شاهد تأثیرگذاری کلام الهی و خود نماز در زندگی افراد شد.
وی افزود: امروز اگر شاهد بروز بسیاری از مشکلات و نابهنجاریها هستیم به نحوه اقامه نماز برمیگردد و این در حالی است که اگر فرهنگ اقامه نماز به شکل درستی در جامعه فرهنگسازی شود، میتوان بسیاری از مشکلات را رفع کرد.
دبیر ستاد اقامه نماز استان با تأکید به فرهنگسازی درست نماز بهویژه در بین نسل جوان متذکر شد: ازجمله ابزارهای ترویج نماز هنر است و شعر به دلیل اینکه سرآمد هنرهای مختلف است میتواند تأثیرگذاری عمیقی داشته باشد.
عبدی با تأکید به اینکه پیام و مفهوم شعر برآمده از دل بوده و لاجرم در دل و روح و روان فرد تأثیرگذار است، اضافه کرد: با بهرهگیری از ابزارها و هنرهای مختلف باید فلسفه نماز را در جامعه پیاده کرد.
وی ترویج نماز را ضرورت امروز جوامع دانست و متذکر شد: زبان هنر از رساترین شیوههای ترویج نماز است.
دبیر ستاد اقامه نماز استان برگزاری جشنواره شعر نماز را باهدف معرفی پتانسیلهای شعر و ادب استان و بهرهگیری از ظرفیت شعر در ترویج نماز دانست و تأکید کرد: فراخوان این جشنواره از مهرماه توزیعشده و ۲۲۰ اثر به دبیرخانه واصلشده است.
به گفته عبدی اشعار در دو گروه سنی زیر ۲۵ سال و بالای ۲۵ سال پذیرش شدهاند و اشعار شعرای جوان هرچند در بخش داوری حائز امتیازهای زیادی نیستند اما برخوردار از ارزشهای آیندهنگری و عمق شعری هستند.
وی به انتخاب سه اثر برتر و تجلیل از ۱۰ شاعر در این جشنواره اشاره کرد و افزود: داوری آثار توسط داوران پیشکسوت بدون چشمداشت انجام شده است.
دبیر ستاد اقامه نماز با اشاره به ظرفیتهای ممتاز شعر و ادب در استان بهضرورت استفاده از این ظرفیتها اشاره کرد و افزود: در امر ترویج نماز نهایت استفاده از ظرفیت شعرا و نویسندگان به کار گرفته خواهد شد.
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