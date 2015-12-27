مدارس پیش دبستانی و ابتدایی برخی مناطق شهرری تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران با حضور مسئولان استانداری تهران، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران و اعضای این کمیته برگزار شد.

با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران، مدارس پیش دبستانی و ابتدایی برخی مناطق شهرری و منطقه کهریزک تعطیل شد.

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران اعلام کرد که مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهد کودک مناطق یک و دو شهرری و منطقه کهریزک به علت آلودگی هوا تعطیل است.

شهرری و مناطق مختلف استان تهران، طی هفته گذشته نیز چند روز تعطیلی را به علت آلودگی هوا و پایداری شرائط جوی تجربه کرد و طی هفته جاری نیز غلظت آلاینده های هوا در برخی مناطق تهران شرائط ناسالم را نشان می دهد.