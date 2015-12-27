برنامه وزارت بهداشت برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد کوشا در همایش ملی تغذیه سالم با بیان این که سازمان جهانی بهداشت برنامه مشترکی برای کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل بیماری تدوین کرده است، گفت: چشم انداز این برنامه جهانی آزاد از بار قابل اجتناب بیماری های غیرواگیر است.

وی، هدف از تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر را کاهش بار قابل پیشگیری و قابل اجتناب ابتلا، مرگ و میر و ناتوانی ناشی از بیماری های غیر واگیر بیان کرد و گفت: این امر با استفاده از همکاری های چند بخشی و هماهنگی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی محقق می شود.

به گفته کوشا، ۹ هدف تعیین شده از سوی سازمان جهانی بهداشت به همراه یک هدف فراملی و ۳ هدف ملی بر اساس جمع آوری سالانه و گزارش آنها در مقاطع ۲۰۱۸ و ۲۰۲۵ با اندکی تغییر در اعداد برای تحقق چشم انداز مشخص شده است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت، افزود: در این سند بیماری های روانی و آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی هم لحاظ شده است.

وی کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر تا سال ۱۴۰۴ را یکی از اهداف عنوان کرد و افزود: کاهش نسبی در نرخ مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای به میزان ۲۰ درصد، افزایش ۲۰ درصدی دسترسی به درمان بیماری های روانی، کاهش ۱۰ درصدی در میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر، به حد صفر رساندن میزان اسیدهای چرب ترانس در روغن های خوراکی و مواد غذایی، دسترسی به داروهای ضروری و فناوریهای مقرون به صرفه در درمان بیماری های غیرواگیر و جلوگیری از افزایش بیشتر چاقی و دیابت از دیگر اهداف سند ملی کنترل بیماری های غیرواگیر است.

به گفته کوشا، کاهش ۲۵ درصدی شیوع فشار خون بالا، کاهش ۳۰ درصدی شیوع استعمال دخانیات و کاهش میزان شیوع فعالیت بدنی کم به میزان ۳۰ درصد تا سال ۱۴۰۴ از اهداف دیگر سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در ادامه، با بیان اینکه سازمان جهانی بهداشت ۴ حیطه برای مداخله در بیماری های غیرواگیر انتخاب کرده است، افزود: حیطه اول حاکمیت است که در این حیطه تدوین سند ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و تصویب آن در شورای عالی سلامت و تعیین برنامه ها و سیاست های ملی چند بخشی NCD برای رسیدن به اهداف ملی تا سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است.

کوشا با بیان اینکه کاهش مواجهه با عوامل خطر بیماری های غیرواگیر حیطه دوم است، تصریح کرد: در این حیطه باید اقداماتی صورت گیرد که مردم کمتر با عوامل خطر مواجهه شوند. تنظیم تفاهم نامه های وزارت بهداشت با وزارتخانه های مرتبط، تدوین پروژه خود مراقبتی، تصویب قوانین مناسب در زمینه کاهش میزان قند، چربی، نمک مواد غذایی فراوری شده در این حیطه می باشد.

وی بخش قادر سازی سیستم های بهداشتی برای پاسخگویی را حیطه سوم بیان کرد و گفت: ادغام برنامه های تشخیص زودهنگام سرطان های پستان، دهانه رحم و روده بزرگ، هیپرلیپیدمی و چاقی در کل نظام بهداشتی در این حیطه قرار دارد.

به گفته کوشا، سنجش نتایج بعنوان آخرین حیطه می باشد که در این حیطه همانند شیوع بیماری های واگیر اقدامات سریعی صورت گرفت در نظام سلامت به محض ورود بیماری های غیرواگیر باید یک نظام دیده بانی ایجاد کنیم تا برای بررسی روند بیماری، علت شیوع آن و جهت کنترل بیماری برنامه ریزی کنیم.

وی همچنین، بر لزوم جهت دهی و تقویت نظام بهداشتی تا سال ۹۵ به سمت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر تاکید کرد و افزود: لازم است مداخلات تشخیص زودرس و درمان بیماری های غیرواگیر را در خدمات بهداشتی اولیه ادغام کرده و بودجه آن را تامین کرد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در ادامه با تاکید بر تشخیص زودهنگام سرطان های پستان و دهانه رحم در زنان ۳۰ تا ۷۰ سال توسط ماماهای مستقر در سیستم بهداشتی، افزود: لازم است در خصوص تشخیص زود هنگام سرطان روده بزرگ توسط بهورزان و پزشکان خانواده و کنترل بیماری آسم اقدامات لازم انجام شود.