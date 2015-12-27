۳ امتیاز سوغاتی شیرین جلالی از تبریز/ شاگردان فراز در حسرت پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپای تهران امروز یک شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و با قضاوت اشکان خورشیدی و با کمک امید حاج محمد و عسگر محمدی آغاز شد.

تیم سایپا موفق شد این دیدار را با نتیجه یک بر صفر و با گل میداوودی در دقیقه ۷۵ پیروز شود و سه امتیاز حساس از تیم گسترش فولاد در تبریز بگیرد.

با این نتیجه همچنان شاگردان کمالوند در حسرت برد باقی ماندند، آنها آخرین بار در هفته ۱۳ و با شکست سپاهان اصفهان موفق شده بودند رنگ پیروزی را ببینند.

هم اکنون تیم سایپا از ۱۶ بازی قبلی خود ۲۷ امتیاز دارد و در رده چهارم جدول قرار گرفته، گسترش فولاد نیز با همان تعداد بازی و با ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است.