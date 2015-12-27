  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۷

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال؛

۳ امتیاز سوغاتی شیرین جلالی از تبریز/ شاگردان فراز در حسرت پیروزی

۳ امتیاز سوغاتی شیرین جلالی از تبریز/ شاگردان فراز در حسرت پیروزی

تبریز - دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپا از ساعت ۱۴:۳۰ امروز یک شنبه به مصاف هم رفتند که این دیدار نه چندان جذاب به نفع شاگردان مجید جلالی در تیم سایپا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپای تهران امروز یک شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز و با قضاوت اشکان خورشیدی و با کمک امید حاج محمد و عسگر محمدی آغاز شد.

تیم سایپا موفق شد این دیدار را با نتیجه یک بر صفر و با گل میداوودی در دقیقه ۷۵ پیروز شود و سه امتیاز حساس از تیم گسترش فولاد در تبریز بگیرد.

با این نتیجه همچنان شاگردان کمالوند در حسرت برد باقی ماندند، آنها آخرین بار در هفته ۱۳ و با شکست سپاهان اصفهان موفق شده بودند رنگ پیروزی را ببینند.

هم اکنون تیم سایپا از ۱۶ بازی قبلی خود ۲۷ امتیاز دارد و در رده چهارم جدول قرار گرفته، گسترش فولاد نیز با همان تعداد بازی و با ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است.

کد مطلب 3011032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها