سازمان لیگ: بازیها دوشنبه برگزار شود/ کمیته اضطرار: به صلاح نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که قرار بود دو دیدار تیم های استقلال تهران و سیاه جامگان مشهد امروز یکشنبه برگزار شود، کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران پس ازز نشستی که عصر شنبه داشت برگزاری مسابقات در روز یکشنبه را لغو کرد.

به دنبال این تصمیم مسئولان سازمان لیگ برتر تشکیل جلسه دادند و پس از آن در اطلاعیه ایی اعلام کردند که به خاطر تداوم آلودگی های تهران در روز دوشنبه، این دو مسابقه روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

درحالی که تیم ها خود را برای بازی در روز سه شنبه آماده می کردند، عصر امروز یکشنبه سازمان لیگ اعلام کرد: «با توجه به مصوبه امروز کمیته اضطرار مبنی بر برگزاری مسابقات فوتبال در شهر تهران در روز دوشنبه بلامانع است؛ دیدارهای نفت - تراکتورسازی ساعت ۱۵ در ورزشگاه تختی و استقلال تهران - سیاه جامگان ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی دوشنبه ۷ دی ماه ۹۴ برگزار می‌شود.

سازمان لیگ در شرایطی اقدام به چنین تصمیمی گرفته است که کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران عصر امروز یکشنبه اعلام کرد: این کمیته از وزارت ورزش و جوانان می خواهد با توجه به اینکه در شرایط آلودگی هوا نه برای خود ورزشکاران و نه برای طرفداران آنها، ورزش در فضای باز به صلاح نیست، کلیه بازی‌های ورزشی پرطرفدار در شهر تهران طی روزهای آینده لغو شود و همچنین ساعت ورزش مدارس و ورزش صبحگاهی همگانی تعطیل باشد.