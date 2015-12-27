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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۵۲

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان خبر داد :

۲۲۰ اثر تاریخی استان زنجان در فهرست آثار ملی

۲۲۰ اثر تاریخی استان زنجان در فهرست آثار ملی

زنجان- مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان گفت: تاکنون بیش از ۷۰۰ اثر تاریخی در این استان شناسایی شده و قریب به ۲۲۰ اثر نیز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان در گفتگو با خبرنگار مهر به تعداد جاذبه های گردشگری در استان زنجان اشاره کردو افزود: این تعداد جاذبه گردشگری منطقه ای، استانی، ملی و بین المللی هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان به پتانسیل های موجود در استان اشاره کردو افزود: زنجان به واسطه پتانسیل های گردشگری از جمله غار کتله خور، گنبد سلطانیه،بازار بزرگ زنجان، رختشوخانه و مردان نمکی جزو معدود استانهایی است که از پنج اثر برتر دنیا برخوردار است. 

رحمتی با بیان اینکه صنعت گردشگری در توسعه اقتاد نقش بسزایی دارد، تاکید کرد: باید در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان از تمام فرصت ها و ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه پس از سطح بندی ها مناطق گردشگری زنجان به ۹۸ اثر رسید گفت: استان زنجان با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند در بحث صنعت گردشگری در کشور سهیم باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به اهداف گردشگران اشاره کردو افزود: یکی از اهداف گردشگران این است که در طی سفر خود تجربه ای فراتر از محل زندگی و تجربیات روزانه خود کسب کنند.

رحمتی گفت: استان زنجان با پنج اثر برتر جزو ۱۰ استان اول برتر کشور در زمینه وجود آثار تاریخی محسوب می شود.

وی گفت: صنعت گردشگری داخلی سهم بسیار زیادی را در اقتصاد و در آمد و ایجاد برای قشر جوان که یک اشتغال پایدار است به دنبال دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان  زنجان به راهنماهای گردشگری در استان اشاره کردو گفت: استان زنجان جزو معدود استان هایی است که از لحاظ راهنما و مترجم مشکلی ندارد و در برخی از ایام از راهنماهای تخصصی خود استفاده می کند که به چند زبان زنده دنیا مسلط هستند.

کد مطلب 3011036

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