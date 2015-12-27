به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی دشتکی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته قرآن انجمنهای اسلامی هیئات مذهبی و کانونهای فرهنگی ستاد دهه فجر استان همدان در تبلیغات اسلامی افزود: یکی از سیاستهای محوری جمهوری اسلامی حفظ وحدت اسلامی و انسجام در مقابل دشمن است.
وی افزود: در هفته وحدت باید تأمل ویژهای در خصوص اتحاد و انسجام جامعه اسلامی در مقابله با توطئههای دشمن داشته باشیم و در داخل کشور به حفظ اصول و ارزشهای اسلامی توجه ویژه شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان به سالروز ۹ دیماه اشاره و عنوان: حماسه ۹ دی از جلوههای اعتقادی و مردمی ایران است که بهصورت خودجوش از اصول و ارزشهای اعتقادی خود دفاع کردند.
وی با تأکید بر اینکه خاستگاه اصلی این حماسه در مقابل حرکت ناشایست دشمن، هیئتیها بودند و این افتخار به نام این گروه ثبت شد، گفت: حافظ سند این افتخار نیز خود هیئتیها هستند.
حجتالاسلام دشتکی با اشاره به ایام دهه فجر و بیان اینکه این دهه از نقاط عطف و برجستهترین نقطه در تاریخ اسلام است، گفت: جلوههای هدایت نظام اسلامی هم برای ملت ایران و هم برای مسلمانان به عنوان یک الگوی عملی بوده است.
وی با اشاره به اینکه این پیروزی الگوسازی در مدیریت جامعه است، عنوان کرد: مردم ایران اسلامی استقلال، آزادی و خوداتکایی را برای ملل مسلمان به عنوان یک کلاس آموزشی ارائه کرده است.
وی به برنامههای امسال دهه فجر کانونهای اسلامی و هیئات مذهبی اشاره کرد و گفت: این برنامهها باید توسط خود مردم به عنوان ستاد مردمی بهصورت خودجوش برگزار شود
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه باید نزدیک به ۲۰۰ ستاد در استان فعال شود، اضافه کرد: دیدار نخبگان قرآنی با نماینده ولی فقیه در استان، برگزاری جشنواره کودکان و نوجوانان از پیشدبستانی تا متوسطه در رشتههای مفاهیم قرآنی و مقالهنویسی، سرود، شعر با مضامین قرآنی و برنامه محفل انس با قرآن از برنامههای امسال این کمیتههاست.
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