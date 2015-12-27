طرح ویترین سالم در ورامین/اجرای طرح عمود دین در دیار ۱۵ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یک شنبه جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، محسن خوانساری فرماندار و اعضای این ستاد در بیت امام جمعه ورامین برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این جلسه با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: باید موضوعاتی که در این جلسه مورد تصویب قرار می گیرد، از سوی دستگاه ها و نهادهای مسئول عملیاتی شود.

امر به معروف و نهی از منکر وظیفه یک ارگان و نهاد خاص نیست

رییس ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر شهرستان ورامین افزود: امر به معروف و نهی از منکر دارای جایگاه ویژه در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین است و قرار گرفتن این دو فریضه الهی در میان فروعات دین، اهمیت آن را به همگان گوشزد می کند.

وی ادامه داد: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، در زمینه گسترش فرهنگ امر به معروف وظیفه خطیری بر عهده دارد و باید از ظرفیت های موجود به خوبی بهره گرفت.

امام جمعه ورامین اصافه کرد: گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و برخورد با منکرات، وظیفه ارگان و نهاد خاصی نیست و باید همه به رسالت خود در این زمینه عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حمایت و گسترش طرح تذکر لسانی در ورامین عنوان کرد: اقداماتی برای اجرای طرح تذکر لسانی در شهرستان ورامین انجام شده اما باید این فعالیت ها گسترده تر شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین یادآور شد: باید تذکر لسانی با روی خوش و زبان نرم انجام گیرد تا در دل انسان ها اثر گذار باشد.

هر گونه کوتاهی در زمینه احیای امر به معروف پذیرفتنی نیست

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین و عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نیز با اشاره به برخی ناهنجاری های اجتماعی در ورامین اظهار داشت: شهر ورامین به نام شهدای ۱۵ خرداد است و باید چهره این شهر نیز با نام آن همخوانی داشته باشد.

وی افزود: باید با برخی از مظاهر علنی ناهنجاری های اجتماعی برخورد شود و هر گونه کوتاهی در این زمینه از هیچ نهاد و ارگانی پذیرفته نیست.

در ادامه این جلسه، هر یک از اعضای ستاد، به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و در نهایت طرح هایی نظیر ویترین سالم و عمود دین به تصویب ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر رسید.

ضرورت نظارت جدی بر قهوه خانه های سنتی در ورامین

اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، طرح ویترین سالم را ویژه مغازه های شهرستان ورامین تصویب و بر حضور کسبه و بازاریان در مساجد در قالب طرح، نماز عمود دین تأکید کردند.

مقرر شد تا طرح ویترین سالم و نماز عمود دین ویژه بازاریان و کسبه شهرستان ورامین از سوی بسیج اصناف شهرستان پیگیری و عملیاتی شود.

همچنین در جلسه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین، بر ضرورت نظارت جدی بر ویترین مغازه ها، منشی ها و فروشنده های برخی از واحدهای صنفی و قهوه خانه ها تأکید شد.

همچنین برخی اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین از رواج موسیقی در برخی مغازه ها و محیط های صنفی شهرستان انتقاد کرده و خواستار برخورد نهادهای مسئول شدند.

در جلسه ستاد احیای امر به معروف و با تصویب اعضای این ستاد، بر ضرورت نظارت بر آموزشگاه های زبان و برخورد با معلمینی که افکار انحرافی را در میان دانش اموزان ترویج می دهند، تأکید شد.