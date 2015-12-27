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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۴۳

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان خبر داد:

تغییر تاریخ برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌های هرمزگان

تغییر تاریخ برگزاری آزمون استخدامی شهرداری‌های هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان از تغییر زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های هرمزگان و موکول شدن این آزمون به زمان دیگری که متعاقبا اعلام می شود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان بهاری میمندی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: براساس اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آزمون استخدامی شهرداری های استان هرمزگان که قرار بود در تاریخ ۱۱ دی ماه سال جاری برگزار شود به زمان دیگری که متعاقبا اعلام می شود، موکول شد.

وی با اشاره به پایان ثبت نام متقاضیان شرکت در این آزمون، افزود: کار ثبت نام از داوطلبان انجام شده و مراحل صدور کارت و مقدمات برگزاری آزمون نیز در حال انجام است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان ادامه داد: زمان برگزاری آزمون از طریق سایت استانداری هرمزگان و همچنین دفتر امور شهری اعلام می شود و ثبت نام کنندگان می توانند از این طریق از زمان آزمون اطلاع یابند.

بهاری خاطرنشان کرد: ۸۱ نفر از داوطلبان از طریق این آزمون در شهرداری های استان هرمزگان استخدام خواهند شد.

کد مطلب 3011039

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    نظرات

    • محمدشاعری ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
      0 0
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      خدا کنه حداقل ده روز قبل از آزمون اعلام کنن تا ما شهرستانیها بتونیم برنامه ریزی کنیم تا به موقع در مرکز استان حاضر باشیم

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