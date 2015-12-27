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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۵۶

هفته شانزدهم لیگ برتر؛

پیروزی پرگل صبا برابر استقلال اهواز/ تیم دایی در رده چهارم جدول

پیروزی پرگل صبا برابر استقلال اهواز/ تیم دایی در رده چهارم جدول

تیم فوتبال صبای قم با کسب برد پرگل در زمین استقلال اهواز در رده چهارم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال اهواز و صبای قم از ساعت ۱۵ امروز یکشنبه در چارچوب هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه غدیر اهواز برابر هم صف آرایی کردند که این بازی را تیم صبای قم با حساب ۳ بر صفر به سود خود پایان داد.

برای تیم صبا در این مسابقه کریم اسلامی (۲۲)، جلال الدین علی محمدی (۶۴) و محمد قاضی (۶۸ - پنالتی) موفق به گلزنی شدند. حسین ساکی از تیم استقلال اهواز در دقیقه ۷۵ با دریافت کارت فرمز اخراج شد.

تیم صبا با این برد ارزشمند خارج از خانه جمع امتیازات خود را به عدد ۲۸ رساند تا جایگزین سایپا در رده چهارم شود. سایپا به رده پنجم نزول کرد و پرسپولیس هم در رده ششم قرار گرفت.

کد مطلب 3011040

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