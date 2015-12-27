به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، رهبر مذهبی کاتولیک های جهان امروز در اظهاراتی خواستار عطوفت بیشتر در برابر مهاجران کوبایی سرگردان در آمریکای لاتین شد.

«پاپ فرانسیس» رهبر مذهبی کاتولیک های جهان امروز در سخنانی از «فاجعه انسانی» در خصوص تعداد زیادی از مهاجران کوبایی ابراز تأسف کرد که برای ورود به آمریکا در آمریکای لاتین سرگردان مانده اند.

وی پس از برگزاری یک مراسم مذهبی در این باره گفت: هم اکنون به تعداد زیادی از مهاجران کوبایی فکر می کنم که در آمریکای مرکزی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و برخی از آنان گرفتار قاچاقچیان انسان هستند .

وی در ادامه افزود: من از همه مسئولین امر می خواهم تا تلاش های فوری خود را برای یافتن راه حل فوری اتمام این فاجعه انسانی به کار گیرند.

گفتنی است، تعداد زیادی از کوبایی ها در مرز پاناما با کاستاریکا و در مرز کاستاریکا با نیکاراگوئه در حالی که قصد عبور از آمریکای مرکزی برای رفتن به آمریکا را دارند، سرگردان مانده اند.

پیشتر نیز دولت کوبا از سیاست مهاجرتی آمریکا در ممانعت از ورود این مهاجران به خاک آمریکا از این کشور انتقاد کرده بود.

تداوم فشارها بر هاوانا در حالی ادامه یافته است که آمریکا و کوبا در ماه های گذشته و با بازگشایی سفارتخانه های خود در کشور دیگر، روابط دیپلماتیک خود را پس از بیش از یک قرن آغاز کرده اند.