واکنش به شهادت سمیر قنطار حتمی است/صهیونیستها در هراس باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مراسم بزرگداشت «سمیر القنطار» از چهره های برجسته مقاومت لبنان که در جریان یورش صهیونیست ها به محل اقامت وی در حومه دمشق به شهادت رسید، امروز برگزار شد.

بر اساس این گزارش، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در جریان این مراسم به ایراد سخنرانی پرداخت.

سید حسن نصرالله ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از ملت های منطقه طی سال های اخیر روی خوشی و عید را به خود ندیدند.

وی در ادامه افزود: منازعات کنونی در برخی کشورهای منطقه تنها منافع رژیم صهیونیستی را تأمین می کند.

وی با اشاره به برخی ویژگی های شهید «سمیر القنطار» تصریح کرد: وی مبارزه با ظلم و ستم را از جوانی آغاز کرد. وی همواره از مسأله فلسطین حمایت کرد و هیچگاه از حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین دست نکشید.

سید حسن نصرالله در ادامه افزود: سمیر القنطار راه دفاع از فلسطین را انتخاب کرد و همچون بسیاری از جوانان دیگر در این راه به شهادت رسید.

وی همچنین اظهار داشت: ما در حال حاضر به یک روحیه مسئولیت پذیر و جدی در مبارزه با تروریسم همچون روحیه سمیر القنطار احتیاج داریم؛ کسی که در صفوف مقاومت ایستادگی کرد و در راه مقاومت به شهادت رسید.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به توطئه های جدید دشمنان محور مقاومت، اظهار داشت: در حال حاضر دشمن، جنگ نرم را به پا کرده است و تلاش می کند از این طریق جوانان را از پیگیری مسائل کلان منطقه دور نگاه دارد.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه هیچ مقاومتی بدون «حفظ آمادگی» و «قربانی دادن» پابرجا نخواهد بود، تصریح کرد: اگر این دو شرط اساسی رعایت شود، عزت امت حفظ خواهد شد.

سید حسن نصرالله با اشاره به اسارت طولانی مدت شهید «سمیر القنطار» در بند رژیم صهیونیستی، تصرح کرد: پس از ۳۰ سال اسارت در بند صهیونیست ها، صبر و استقامت در چهره القنطار پدیدار شده بود.

وی اظهار داشت: به شهید «سمیر القنطار» پیشنهادات دیگری برای انجام کارهای غیرنظامی در دفاع از محور مقاومت شد که وی ضمن رد این پیشنهادات ترجیح داد تا لباس نظامی در مقابل اشغالگران صهیونیست بایستد.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به عملیات های تبادل اسرا میان محور مقاومت و رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: مخالفت شدید صهیونیست ها با مبادله «سمیر القنطار» شرایط را در سال ۲۰۰۰ بسیار سخت کرده بود.

وی در این زمینه تصریح کرد: پس از سال ۲۰۰۰ که صهیونیست ها حاضر به آزادی القنطار نشدند، خودِ وی از ما خواست تا دیگر پیگیر مبادله او با اسرای صهیونیست نباشیم.

وی با اشاره به اقدام فلسطینیان در حمله به صهیونیست ها به وسیله سلاح سرد و خودرو، تصریح کرد: اقدامی که در حال حاضر فلسطینیان علیه صهیونیست ها انجام می دهند، چیزی کمتر از عملیات های شهادت طلبانه نیست.

سید حسن نصرالله تأکید کرد: رژیم صهیونیستی تلاش کرده و می کند تا مقاومت در سوریه و تشکیل جبهه جدید مردمی در جولان اشغالی را با شکست مواجه سازد.

سید حسن نصرالله در ادامه افزود: زمانی که موضوع به مقاومت مردمی در جولان اشغالی گره خورده باشد، در این صورت تهدیدات رژیم صهیونیستی نیز به بالاترین سطح خود می رسد.

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از شکل گیری جبهه مقاومت مردمی در جولان اشغالی در هراس است، اظهار داشت: مقاومتی که از روز اول در جولان اشغالی شکل گرفت حاصل اراده مردم سوریه بود.

وی تصریح کرد: سمیر القنطار نقش بسزایی در انتقال تجربه ها به مقاومت نوپای مردمی در جولان اشغالی داشت؛ مقاومتی که امیدها به آن بسته شده و خشم را به جان صهیونیستها انداخته است.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: صهیونیست ها به دنبال آن هستند تا اینگونه القا کنند که امیدی به آینده فلسطین نیست و این، خودِ آنها هستند که باقی خواهند ماند

سید حسن نصرالله در ادامه گفت: رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین می گوید که منتظر اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای حمایت از خود نباشید؛ منتظر طوفان کوبنده نباشید.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: نکته تعجب برانگیز این است که رژیم صهیونیستی خود را در زمینه مبارزه با تروریسم شریک می داند و کشورهای خارجی و برخی کشورهای عربی نیز آن را به رسمیت می شناسند.

وی اظهار داشت: برخی کشورهای جهان عرب به دنبال نهادینه کردن ناامیدی در زمینه مبارزه با صهیونیست ها و آزادسازی اراضی اشغالی فلسطین هستند.

سید حسن نصرالله همچنین تصریح کرد: معادلات طبییعی حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی رو به نابودی است.

دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به اقدام رژیم صهیونیستی در ترور شهید القنطار، اعلام کرد: عکس العمل حزب الله لبنان به این اقدام حتمی است.

سید حسن نصرالله در ادامه خطاب به صهیونیست ها گفت: اگر ادعا می کنید که شهید سمیر القنطار خطری برای شما نداشت پس چرا تا این حد از خون او در هراس هستید؟

دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه حزب الله نمی تواند از خون مجاهدان و مبارزان مقاومت در هرجای جهان بگذرد، اظهار داشت: نبرد با صهیونیست ها همواره در رأس اولویت های ما بوده است و حتی یک روز هم متوقف نشده و نخواهد شد.

وی خطاب به صهیونیست ها گفت: اکنون شما باید در داخل و خارج از مرزهای سرزمین های اشغالی نگران تبعات جنایتی باشید که مرتکب شدید.

سید حسن نصرالله همچنین اظهار داشت: ما به اموال و ارتش های کشورهای عربی برای مبارزه با صهیونیست ها احتیاجی نداریم، تنها کسانی که در سوریه مبارزه می کنند برای مقابله با رژیم صهیونیستی کافی هستند.

دیبرکل حزب الله لبنان همچنین خطاب به کشورهای عربی اعلام کرد: باید تمام تلاش خود را برای حفظ فلسطینیان در سرزمین خود به کار ببندیم.