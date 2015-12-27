سایت مركز فناوری های نوین شهرداری اصفهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیل‌فروشان، ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از سایت مركز فناوری های نوین و پوستر نخستین جشنواره بین‌المللی فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان با شاره به اینکه توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در شهرداری اصفهان مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: اقتصاد کشور وابسته به نفت و اقتصاد شهرداری‌ها وابسته با ساخت و ساز است و از این رو باید برای توسعه پایدار در کشور از حالت درآمد ناشی از تک محصولی فاصله بگیریم.

وی در خصوص ویژگی‌های سایت فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان ابراز داشت: این سایت مجهز به چند زبان دنیا و دارای قابلیت‌های فراوانی است كه در راستای آشنا ساختن مخاطبین با اهداف، ماموریت‌ها و چشم انداز مركز فناوری‌های نوین فعالیت می‌كند.

مدیر فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان تقویت پیوند اصفهان با سایر شهرهای خواهر خوانده را یكی از اهداف طراحی این سایت عنوان كرد و بیان داشت: بر این اساس شهروندان تمام شهرهای خواهر خوانده اصفهان می‌توانند با استفاده از این سایت اطلاعات مورد نیاز در خصوص نحوه زندگی دیگر شهروندان در شهرهای خواهر خوانده را ببینند و با آنها آشنا شوند.

وی ارتباط با فناوران نوین در سطح شهر اصفهان را نیز از دیگر قابلیت‌های سایت فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: با استفاده از این ظرفیت می‌توان از توانایی‌های نخبگان برای توسعه شهر و اجرای برنامه‌ها استفاده کرد.

نیل‌فروشان ارتباط شهرداری با مراکز علمی و فناوری و دانشگاهی کشور را نیز از دیگر اهداف راه‌اندازی سایت فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان عنوان کرد و گفت: همچنین با تعبیه بخش رصد خانه در این سایت ارزیابی و استفاده تحلیلی از اطلاعات و داده هایی كه در شهرداری وجود دارد، انجام می‌شود.

وی به رونمایی از پوستر نخستین جشنواره بین‌المللی فناوری‌های نوین شهری اشاره كرد و افزود: به عنوان یك گام موثر، مركز فناوری‌های نوین اقدام به برگزاری جشنواره در سطح بین‌المللی با موضوع فناوری‌های نوین شهری كرده كه در فروردین ماه ۹۵ برگزار می‌شود.