رسیدگی به معضل دستفروشان کرج/لزوم تجديدنظر در اسامی مشاغل مزاحم

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای شهر کرج پیش از ظهر یکشنبه با حضور اکثر اعضا برگزار شد که در این جلسه علی ترکاشوند شهردار کرج، محمدرضا رضاپور قائم مقام شهردار، حمید کریمی رئیس اتاق اصناف شهرستان کرج و جمعی از روسای اتحادیه های این شهرستان حضور داشتند و روسای برخی اتحادیه‌ها به بیان مشکلات و دغدغه‌های خود پرداختند.

رئیس اتاق اصناف شهرستان کرج در این جلسه با اشاره به هفته وحدت خواستار وحدت بین شورای اسلامی شهر کرج و اتاق اصناف این شهرستان شد و اظهار داشت: امیدواریم با توجه اعضای شورای شهر، این جلسه مثمرثمر باشد و تنها به یک دور همی اکتفا نشود.

حمید کریمی بیان کرد: بیش از یک سال است که به شورای شهر درخواستی ارائه کرده بودیم مبنی بر اینکه با توجه به ۷۰۰ تا ۸۰۰ شهید اصناف، نام خیابان، میدان و یا تقاطعی را در این شهر به نام شهدای اصناف قرار دهند که تا این لحظه انجام نشده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلاتی همچون عوارض صنفی که نحوه تعیین و دریافت آن به هیچ عنوان مشخص نیست، عنوان کرد: این موضوع نیز باید توسط شهرداری و شورای شهر مورد بررسی قرار گیرد.

کریمی به مراحل پایانی امضای تفاهمنامه فی ما بین اصناف و دارایی اشاره کرد که طی آن اختیاراتی به اصناف داده می شود تا مالیات و عوارض صنفی را خود دریافت کند.

رئیس اتاق اصناف استان کرج تاکید کرد: لازم است که در عوارض صنفی سال آینده تجدیدنظر شود و در این امر باید از کارشناسان اصناف نیز استفاده شود.

معضل دست‌فروشان یکی دیگر از مسائل مطرح شده توسط رئیس اتاق اصناف کرج بود که وی در این زمینه از فعالیت بدون مالیات و عوارض آنها انتقاد کرد و افزود: علاوه بر این، دست‌فروشان مزاحم مسیر ترددی مردم نیز شده اند.

مستنداتی در زمینه تعامل دستفروشان با ماموران شهرداری موجود است

کریمی با اشاره به مستنداتی که در اختیار دارد و نشان می دهد برخی ماموران شهرداری در قبال دریافت مبلغی از دست‌فرشان برای آنها جا و مکان تهیه می کنند، عنوان کرد: در مواردی دیده شده برخی دست‌فروشان در خیابان مانکن قرار داده و لباس زنانه به فروش می رسانند.

وی، معضل دست‌فروشان را یکی از مشکلات بزرگ اصناف دانست و گفت: آماده ایم تسهیلات و کمک هایی به این دست‌فروشان ارائه دهیم تا این معضل برطرف شود زیرا به نظر من هرچه برای این موضوع دیرتر تصمیم گیری شود و به انتهای سال نزدیکتر شویم، در جمع آوری آن با مشکل بزرگتری روبرو خواهیم شد.

رئیس اتاق اصناف کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع دریافت هزینه های مجدد برای تمدید جواز تصریح کرد: این امر غیرقانونی است ضمن اینکه دریافت عوارض تابلوها نیز بر اساس رای دیوان عدالت، غیرقانونی اعلام شده اما در برخی مناطق شهرداری این امر صورت می گیرد.

امکان ایجاد ۵ هزار شغل در مرکز صنفی شیخ آباد

رئیس اتاق اصناف شهرستان کرج، اشتغالزایی را از مسائل مهم نظام و حاکمیت دانست و با تاکید بر لزوم راه اندازی هرچه سریعتر مرکز صنفی شیخ آباد و لزوم تعیین تکلیف سریعتر این واحد بیان کرد: در صورت راه اندازی این مرکز، بیش از پنج هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به خروج مشاغل پر سر و صدا از حریم شهر اشاره کرد و گفت: خواستار توجه شورا به این موضوع هستیم و امیدواریم سریعتر تدابیری اتخاذ شود تا این امر از بلاتکلیفی خارج شود و این واحدها هر چه سریعتر به خارج از شهر منتقل شوند.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط شورا و اصناف باید دو طرفه باشد، افزود: اصناف تنها نهادی است که نه از شورای شهر پولی دریافت می کند و نه امکاناتی طلب می کند و بلکه تنها خواسته اصناف از شورای شهر، توجه به اصناف است.

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید تمام واحدهایی که به عنوان واحد صنفی شناخته می شوند، جواز دریافت کنند بر این اساس باید با همکاری شورای اسلامی شهر، اصناف و سازمان میوه و تره بار برای تمام فروشندگان میوه و تره بار هم جواز صادر شود تا بتوان نظارت بهتری بر عملکرد آنها داشت.

زوج و فرد کردن خودروها منحصر به خیابان شهید بهشتی نباشد

در این نشست همچنین روسای اتحادیه ها به نمایندگی از واحد صنفی خود به بیان مشکلات صنف خود پرداختند و خواستار توجه و حل و فصل مشکلات توسط شورای شهر کرج شدند که از جمله این موارد می‌توان به بحث ترافیک خیابان شهید بهشتی اشاره کرد.

نمایندگان اتحادیه‌ها با اشاره به طرح زوج و فرد کردن تردد خودروها در خیابان شهید بهشتی، خواستار اجرای این طرح در سایر خیابان‌های شلوغ شهر از جمله رجایی‌شهر شدند.

صیف الله عسگرخانی، رئیس اتحادیه میوه فروشان خواستار تعامل بیشتر با شهرداری شد و اظهار داشت: تعرفه های صادره توسط شهرداری سلیقه ای است و هیچ مبنای واحدی در ارائه تعرفه های صادر شده وجود ندارد.

تعمیرکاران اتومبیل از لیست مشاغل مزاحم خارج شوند

بهزاد صوفی، رئیس اتحادیه تعمیرکاران اتومبیل از قرار گرفتن نام این اتحادیه با ۳۵۰ تا ۶۰۰ شغل در میان مشاغل مزاحم و پر سر صدا که باید از شهر خارج شوند گلایه کرد و در مثالی عنوان کرد: اگر خودرویی اول صبح و درب منزل مالک به دلیل نقص فنی برقی خراب شود، شخص باید جرثقیلی بگیرد و ماشین را تا تعمیرگاه خارج از شهر حمل کند تا تعمیرکار برق آن خودرو که مشکل آن در زمانی کمتر از ۱۰ دقیقه حل می شود را برطرف کند که این امر تنها به زحمت و هزینه‌های مردم می افزاید.

تورج خاکی فیروز، رئیس اتحادیه رینگ و لاستیک نیز در این جلسه خواستار دریافت عوارض توسط اصناف و پرداخت از این طریق به شهرداری شد و گفت: این روال در گذشته نیز انجام می‌شد و اکنون خواستار بازگشت به روال سابق هستیم.

حامدی، رئیس اتحادیه سوپر مارکت داران نیز با اعلام اینکه همه اعضای اتحادیه از دستگاه های مولدی چون یخچال و فریزر استفاده می کنند، افزود: عوارض تخصیصی این صنف بسیار بالا است و لازم است بررسی بیشتری در این زمینه انجام شود.

میرطاهر صدیق نیز در این جلسه به نمایندگی از اصناف شهرستان کرج، خواستار فراهم آوردن شرایطی برای مشارکت اصناف در شورا شد و افزود: شورا را همواره پیگیر امور اصناف می‌دانیم و برخی از امور معوقه را نیز به دلیل کم‌کاری برخی از صنوف می‌دانیم.

دریافت مبالغ غیرواقعی از کسبه برای صدور جواز کسب

بهنام محمودی، یکی از اعضای شورای شهر نیز در این جلسه با بیان اینکه از برخی مشکلات اصناف مطلع هستم، اظهار داشت: در زمینه صدور مجوز کسب، مبالغ غیرواقعی از صاحبان اصناف طلب می‌شود در حالی که بسیاری از اصناف در شرایط اقتصادی فعلی ضعیف هستند و از قدیم رسم بر این بود که دست ضعیف را بگیرند و بلندش کنند اما ما در ابتدای کار افراد، آنها را تحت فشار قرار می دهیم که نتیجه این فشارها مشخص است.

وی افزود: در حالی که ابتدا باید صبر کنیم تا کاسب خود را پیدا کند و کارش ظرف چند ماه بر روال بیفتد، از ابتدا طلب مالیات، عوارض و ... می کنیم.

محمودی خاطرنشان کرد: شورای شهر کرج پیگیر مطالبات اصناف است و مواردی از جمله معضل دستفروشان، مشکلات خیابان امیری و ... را در دستور کار خود قرار داده است.

سعید فیرزگاه، یکی دیگر از اعضای شورای شهر کرج با اشاره به نقش پر رنگ اصناف پیش از انقلاب و کمک های آنها به انقلابیون و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، اظهار داشت: اصناف همیشه و در همه عرصه ها فعال بوده اند.

لزوم ایجاد کارگروه تخصصی شورا و اصناف

امیرحسام عباسی، دیگر عضو شورای شهر کرج بیان داشت: درد دل برخی از اصناف را شنیدیم و تلاش می کنیم آنها را برطرف کنیم ضمن اینکه ما نیز دریافت برخی عوارض شهرداری را ناجوانمردانه و غیر منصفانه می دانیم که نمونه یک واحد تجاری است که عوارض شهرداری آن سه برابر مالیات بر درآمد این واحد شده است.

علی حاج کاظم، عضو دیگر شورای شهر کرج نیز خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور اعضای شورای شهر و اتاق اصناف شد.

محمدرضا رضاپور، قائم مقام شهردار کرج نیز در این جلسه اظهار داشت: در این جلسات افراد به جای تخصصی بررسی کردن امور به صحبت های عامه پسند و پر زرق و برق می پردازند.

رضاپور خواستار ارائه مستندات کریمی شد و افزود: باید ثابت کنید که ماموران شهرداری از دستفروشان پول می گیرند.

مسئله دستفروشان و ماموران شهرداری نباید در حضور رسانه‌ها مطرح می‌شد

وی با بیان اینکه شهرداری با اتاق اصناف تعامل خوبی دارد، بیان کرد: ما کسبه گران فروش هم داریم اما دلیلی نمی شود کل مجموعه اصناف را زیر سئوال ببریم در نتیجه دریافت وجه توسط برخی ماموران شهرداری را نباید به پای تمام مجموعه شهرداری نوشت.

وی خاطرنشان کرد: این مباحث تخصصی بوده و نباید در حضور اربابان جراید مطرح می شد و باید جلسات را تخصصی برگزار کنیم و با کار کارشناسی به نتیجه مناسب برسیم.

رضاپور تصریح کرد: ما به دنبال افزایش هزینه و تحمیل آن به کسبه نیستیم و در جلسات متعدد نیز بعید است که کسبه برداشت دیگری به جز همراهی شهرداری و شورا داشته باشند.

محمود دادگو، رئیس شورای اسلامی شهر کرج نیز در این جلسه ضمن جمع بندی امور خواستار نامگذاری بلوار، میدان یا محله ای به نام شهدای اصناف شد و افزود: این موضوع باید در کمیسیون فرهنگی شورا مورد بررسی قرار گیرد.

وی خواستار برگزاری جلسه کمیسیون بودجه با همراهی اصناف و شورا شد و در مورد دستفروشان بیان کرد: حتما مغازه داران با آنها همکاری دارند وگرنه اجازه نمی دهند جلوی مغازه آنها کسی کاسبی راه بیندازد.

در جلسه شورای اسلامی شهر کرج به لایحه دو فوریتی شهرداری پیرامون اجازه برای اختصاص بودجه هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریالی به استانداری و فرمانداری های کرج و شهرستان فردیس برای برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخته شد که با اکثریت آرا به آن رای داده شد.