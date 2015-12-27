برگزاری بازی درهوای سرد و آلوده تبریز/سیدصالحی کلید حل مشکلات نشد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم گسترش فولاد تبریز و سایپای تهران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز یک شنبه به مصاف هم رفتند که این دیدار نه چندان جذاب به نفع شاگردان مجید جلالی در تیم سایپا به پایان رسید و تیم سایپا موفق شد این دیدار را با نتیجه یک بر صفر و با گل میداوودی در دقیقه ۷۵ پیروز شود و سه امتیاز حساس از تیم گسترش فولاد در تبریز بگیرد.

این بازی در دمای زیر چهار درجه سانتی گراد تبریز برگزار شد. استقبال خوبی از این بازی نشده بود و فقط ۱۵۰ نفر از نزدیک نظاره گر این بازی سرد بودند.

هوای تبریز که در روزهای اخیر به دلیل وارونگی هوا آلوده است، امروز نیز آلوده بود و شدت این آلاینده ها در هوا به میزانی بود که ساختمان های اطراف ورزشگاه دیده نمی شد.

تیم گسترش فولاد که امروز با خریدهای جدیدش انتظار می رفت برنده بازی باشد ولی نتوانست حریف شاگردان جلالی در سایپا شود. امروز سید مهدی سید صالحی ۹۰ دقیقه برای تیم جدیدش بازی کرد و چندین توپ و موقعیت حساس را نیز از دست داد تا برخلاف گفته کمالوند که عنوان کرده بود سیدصالحی کلید حل مشکلات گلزنی تیمش است، نتواند بازی چندان خوبی از خود نشان دهد.

سردی هوا به قدری بود که تماشاگران ایستاده نظاره گر بازی بودند و خیلی ها هم با خود پتو به ورزشگاه آورده بودند.

نیمکت نشینان دو تیم نیز با پتو روی نیمکت نشسته بودند و بازی را تماشا می کردند.

در چند صحنه مشکوک که داور علیه بازیکنان گسترش فولاد سوت زد کادر فنی این تیم به عملکرد داوری معترض بودند.

اندک تماشاگران این بازی نیز ساکت ننشسته بودند و در این هوای سرد از تیم خود حمایت می کردند و یخ بازی را آب کرده بودند.

بعد از دقیقه ۷۵ که میداوودی موفق شد از روی یک ضربه کاشته دروازه تیم تبریزی را باز کند کمالوند دست به تعویض زد و محسن حسینی مدافع تیمش را وارد زمین کرد و او را در خط حمله به کار گرفت ولی حضور این بازیکن هم در پست غیرتخصصی اش کارساز نشد تا شاگردان کمالوند سه امتیاز حساسی را در تبریز از دست دهند.

با این نتیجه همچنان شاگردان کمالوند در حسرت برد باقی ماندند، آنها آخرین بار در هفته ۱۳ موفق شده بودند تا سپاهان را شکست دهند.

در دقیقه ۱۷ مهدی ترابی از تیم سایپا و در دقیقه ۳۶ مرتضی اسدی بازیکن گسترش فولاد از خورشیدی داور این بازی کارت زرد دریافت کردند.

بازی رفت این دو تیم در تهران برگزار شده بود که این دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود.

هم اکنون تیم سایپا از ۱۶ بازی قبلی خود ۲۷ امتیاز دارد و در رده چهارم جدول قرار گرفته، گسترش فولاد نیز با همان تعداد بازی و با ۲۱ امتیاز در رده دهم جدول ایستاده است.