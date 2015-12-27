به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، ارتش سوریه همچنان به پیشروی های گسترده خود در حومه استان حمص ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، ارتش سوریه در یک قدمی تسلط بر منطقه استراتژیک «مهین» واقع در حومه جنوبی استان حمص قرار گرفت.

منابع رسانه ای اعلام کردند ارتش سوریه در جریان پیشروی به سمت منطقه مهین شمار زیادی از تکفیریها را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را زخمی کردند.

از سوی دیگر، منابع عربی از وقوع درگیری های شدید میان تروریست های تکفیری با ارتش سوریه در حومه استان دمشق خبر می دهند.

این در حالی است که نیروی هوایی سوریه طی عملیاتی مواضع گروهک تروریستی جبهه النصره را هدف قرار داد و ده ها تروریست را به هلاکت رساند. این عملیات در روستای جرجناز انجام شد.

همچنین مقامات امنیتی اعلام کردند پیشروی ها در «مرج السلطان» واقع در غوطه شرقی دمشق ادامه دارد.