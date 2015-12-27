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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

رییس آموزش و پرورش ورامین در گفت و گو با مهر:

مدارس شهرستان ورامین در تمامی مقاطع تحصیلی دایر است

مدارس شهرستان ورامین در تمامی مقاطع تحصیلی دایر است

ورامین-رییس آموزش و پرورش ورامین گفت: مدارس شهرستان ورامین، روز دوشنبه در تمامی مقاطع تحصیلی دایر است.

مجید تاجیک رییس آموزش و پرورش شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به درگیر شدن بسیاری از مناطق استان تهران با موضوع آلودگی هوا اظهار داشت: بر اساس تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوا، مدارس شهرستان های استان تهران به جز مناطق یک و دو شهرری و کهریزک دایر است.

وی افزود: با این تصمیم، مدارس شهرستان ورامین روز دوشنبه، در تمامی مقاطع تحصیلی و در نوبت صبح و بعدازظهر دایر است و دانش آموزان ورامینی بر سر کلاس های درس حاضر خواهند شد.

تاجیک ادامه داد: هرگونه تعطیل شدن مدارس شهرستان های استان تهران از طریق مراجع رسمی اعلام می شود و نباید به شایعات توجه کرد.

وی اضافه کرد: در هفته گذشته مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهرستان ورامین به دلیل آلودگی هوا، یک روز تعطیلی را تجربه کرده بود.

گفتنی است با تصمیم کمیته اضطراری آلودگی هوای تهران، مدارس پیش دبستانی و ابتدایی برخی مناطق شهرری، روز دوشنبه تعطیل شد.

کد مطلب 3011059

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