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۶ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۰۰

فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه:

دشمن به دنبال اجرای پروژه نفوذ است/رد تفکر جدایی دین از سیاست

دشمن به دنبال اجرای پروژه نفوذ است/رد تفکر جدایی دین از سیاست

کرمانشاه- فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: امروز دشمنان به دنبال اجرای پروژه نفوذ در جمهوری اسلامی ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی در همایش «پرچمداران وحدت اسلامی» که امروز یکشنبه در شهرستان صحنه برگزار شد، اظهار داشت: تلاش دشمنان برای ترویج فرهنگ سکولار در جامعه و نهادینه کردن تفکر جدایی دین از سیاست در ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست و باید نسبت به اهداف شوم دشمنان انقلاب هوشیار باشیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه جدایی دین از سیاست را خواسته دشمنان و هدف شوم استکبار در نظام اسلامی دانست و گفت: ملت ایران ملتی با بصیرت، انقلابی و آگاه هستند و همواره تحت امر فرامین مقام معظم رهبری توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کنند.

سردار ریحانی اما خطاب به یاوه‌گویی دشمنان در القا کردن تفکر جدایی دین از سیاست گفت: دین ما دینی انقلابی است و بر اساس فرامین الهی، بی‌تفاوتی نسبت به وقایع سیاسی در مکتب ما جایی ندارد.

وی تاکید کرد: اکتفا به واجباتی همچون اقامه نماز، روزه و ... و به معنای کلی جدایی دین از سیاست خواسته دشمنان است و تفکر سکولار بر جدایی دین از سیاست تاکید دارد.

سردار ریحانی پروژه نفوذ را ترفند دشمنان برای پیاده کردن اهداف شوم در جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: دشمن امروز از ترفندهای نظامی و تسلیحاتی و تهدید به زور، ناامید شده و همه توجه خود را به پروژه نفوذ مبذول داشته است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در ادامه گفت: امروز گروهک تروریستی تکفیری داعش جنایاتی به مراتب وحشتناک‌تر از جنایات و وحشی گری‌های رژیم بعث انجام می‌دهد.

وی اسلام تفریطی با ابزار سکولاریسم و اسلام افراطی با ابزار تکفیری را ۲ ترفند امروز دشمن برای تسلط بر جهان اسلام دانست و بر لزوم هوشیاری مردم نسبت به توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.

کد مطلب 3011060

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