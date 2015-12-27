دشمن به دنبال اجرای پروژه نفوذ است/رد تفکر جدایی دین از سیاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی در همایش «پرچمداران وحدت اسلامی» که امروز یکشنبه در شهرستان صحنه برگزار شد، اظهار داشت: تلاش دشمنان برای ترویج فرهنگ سکولار در جامعه و نهادینه کردن تفکر جدایی دین از سیاست در ایران اسلامی بر کسی پوشیده نیست و باید نسبت به اهداف شوم دشمنان انقلاب هوشیار باشیم.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه جدایی دین از سیاست را خواسته دشمنان و هدف شوم استکبار در نظام اسلامی دانست و گفت: ملت ایران ملتی با بصیرت، انقلابی و آگاه هستند و همواره تحت امر فرامین مقام معظم رهبری توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کنند.

سردار ریحانی اما خطاب به یاوه‌گویی دشمنان در القا کردن تفکر جدایی دین از سیاست گفت: دین ما دینی انقلابی است و بر اساس فرامین الهی، بی‌تفاوتی نسبت به وقایع سیاسی در مکتب ما جایی ندارد.

وی تاکید کرد: اکتفا به واجباتی همچون اقامه نماز، روزه و ... و به معنای کلی جدایی دین از سیاست خواسته دشمنان است و تفکر سکولار بر جدایی دین از سیاست تاکید دارد.

سردار ریحانی پروژه نفوذ را ترفند دشمنان برای پیاده کردن اهداف شوم در جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: دشمن امروز از ترفندهای نظامی و تسلیحاتی و تهدید به زور، ناامید شده و همه توجه خود را به پروژه نفوذ مبذول داشته است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در ادامه گفت: امروز گروهک تروریستی تکفیری داعش جنایاتی به مراتب وحشتناک‌تر از جنایات و وحشی گری‌های رژیم بعث انجام می‌دهد.

وی اسلام تفریطی با ابزار سکولاریسم و اسلام افراطی با ابزار تکفیری را ۲ ترفند امروز دشمن برای تسلط بر جهان اسلام دانست و بر لزوم هوشیاری مردم نسبت به توطئه‌های دشمنان تاکید کرد.