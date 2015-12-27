به گزارش خبرگزاری مهر، در افتتاحیه این دوره از جشنواره فیلم «عمار» که با حضور خانواده شهدای مسیحی و شهدای اهل سنت در مبارزه با داعش برگزار میشود، از برگزیدگان بخشهای نماهنگ، تیزر تبلیغاتی و آگهی بازرگانی، فیلم ما، نقد و مقالات سینمایی و پوستر فیلم تقدیر میشود.
در این دوره نیز تهیه پذیرایی مهمانان جشنواره، از طرف بانوان جهادگر هشت سال دفاع مقدس صورت میگیرد.
در این دوره قرار است با کلوچههای محلی بانوان پیشمرگ نهاوندی از مهمانان مراسم افتتاحیه پذیرایی شود، بانوان پیشمرگ نهاوندی علاوه بر تهیه و ارسال کلوچه های محلی برای رزمندگان، بدلیل خیانتهای منافقین مواد غذایی را پیش از ارسال به جبههها تست میکردند تا مبادا توسط منافقین آلوده و مسموم نشده باشد و به همین خاطر به زنان پیشمرگ معروف شدند.
آیین افتتاحیه ششمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» بر خلاف سالهای گذشته و برای نخستین بار روز سهشنبه هشت دی ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن حجاب واقع در بلوار كشاورز، خیابان حجاب، روبروی درب شرقی پارك لاله برگزار میشود و حضور برای عموم آزاد است.
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