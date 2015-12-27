دامن زدن به اختلافات قومیتی در گلستان ضد همگرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو بعدازظهر یکشنبه در همایش آموزشی و توجیهی اعضای هیئت‌های بازرسی انتخابات شهرستان و استان گلستان اظهار کرد: موضوع بازرسی در انتخابات بسیار‌ مهم است زیرا در آموزه های اسلامی، امانت‌داری و حق‌الناس در انتخابات برجسته شده است.

صادقلو اظهار کرد: بازرس شبکه ای است که باید برجسته شود، حرکات این شبکه باید برای شبکه نظارت زنگ هشدار ایجاد کند.

وی خاطرنشان کرد: آئین‌نامه ‌های خاص بازرسی نداریم که از خلأهای مهم این بخش است و نقش این بخش باید مضاعف شود.

صادقلو افزود: هیئت‌های اجرایی، هیئت نظارت و بازرسی جزو اندام‌های انتخابات هستند و بازرس انتخابات مأمور به این است که اجرای قانون در فرآیند انتخابات انجام شود.

استاندار گلستان اذعان کرد: بازرسان انتخابات با استفاده از تجربیات خود مشاوران هیئت اجرایی انتخابات باشند.

وی افزود: وظیفه بازرس نظارت بر حسن اجرای انتخابات است و بازرس باید مجموعه تجربیات خود و مسائلی که بیرون از حیطه وظایف وی است را در قالب مشاوره به هیئت اجرایی انتخابات ارائه دهد.

استاندار گلستان تصریح کرد: باور به تأثیر عمل باید مورد توجه باشد، انتخابات استیفای حقوق ملت، نظام، دولت و کاندیداها است.

وی افزود: بازرسی که تسلط بر قانون نداشته باشد نمی‌تواند بازرسی کند، قانون خوانی و قانون دانی مهم است.

صادقلو با اشاره به تعداد صندوق‌های رأی استان گلستان با توجه به رأی‌گیری سال ۹۲ گفت: صندوق‌های سیار استان گلستان زیاد است که به‌عنوان یک آسیب از سوی وزارت کشور اعلام‌شده است و باید برای آن فکری کرد.

به گفته وی، استان گلستان بیش از هر چیز دیگری نیاز به همگرایی دارد و دامن زدن به قومیت، شهریت و جنسیت برخلاف همگرایی است.