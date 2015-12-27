به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز ظهر یکشنبه در دومین نشست تخصصی توسعه منطقه ای استان سمنان در دانشگاه آزاد واحد سمنان با اشاره به اینکه دولت نباید درگیر تصدی گری در امور اجرایی شود، ادامه داد: باید در مسیر واسپاری تصدی گری به مردم حرکت کنیم.

وی خواستار واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی شد و ادامه داد: اگر بخواهیم با سرعت بیشتر در مسیر توسعه استان حرکت کنیم باید نقش مردم را در امور تصدی گری پررنگ تر کنیم.

برای طرح انتقال آب دریای خزر به سوی کارشناسی علمی رفته ایم

مقام عالی دولت در استان سمنان توسعه و اشغال پایدار را با حمایت از سرمایه گذاران داخلی امکان پذیر دانست و افزود: بستر و زمینه رشد و توسعه کشور با مشارکت سرمایه گذاران داخلی فراهم می شود.

خباز همچنین کمبود آب را از مهمترین مشکل استان سمنان برشمرد و اشاره داشت: باید برای آب موجود برنامه ریزی کرد تا مردم در بخش های خانگی و خصوصا کشاوری بهینه مصرف کنند.

وی در خصوص انتقال آب دریای خزر هم برای کاهش عوارض خشکسالی گفت: امروز برای این پروژه به سوی کارشناسی علمی رفته ایم و اگر این آب تامین شود در بخش های کشاورزی و صنعت دیگر مشکل نخواهیم داشت.

ضرورت تغییر الگوی کشت در استان سمنان

استاندار سمنان مهمترین مشکل امروز دنیا را کمبود آب دانست و تصریح کرد: این موضوع در استان سمنان به بحران تبدیل شده و باید برای آن برنامه ریزی و توجه جدی صرف شود.

خباز احداث سیل بند برای جلوگیری از هدر رفت آب های جاری را در اولویت طرح های استان سمنان برشمرد و افزود: این امر در کنار ذخیره آبهای جاری و تغذیه سفره های زیر زمینی باعث جلوگیری تخریب روستاها و همچنین تخریب کویر ناشی از جریان سیلاب می شود.

وی، تغییر الگوی کشت و همچنین استفاده بهینه از سیستم های آبرسانی نوین مانند قطره ای را در بخش کشاورزی ضروری برشمرد و تصریح کرد: برای استفاده بهینه از منابع آبی باید دست در دست هم داد تا از این بحران عبور کنیم.

تخریب محیط زیست با عملکرد غلط طی ۳۰ سال گذشته

استاندار سمنان با بیان اینکه استان سمنان پتاسیل های فراوانی در بخش های مختلف گردشگری، کشاورزی و معدنی دارد، افزود: آب باعث شکوفا شدن بسیاری از ظرفیت ها و در پی آن آبادانی می شود.

خباز با اشاره به موضوع محیط زیست با تاکید بر اینکه آنچه امروز در زمینه محیط زیست کشور شاهد آن هستیم نشات گرفته از عملکرد غلط ۳۰ سال گذشته ما بوده است، اظهار داشت: این امر زنگ خطری جدی و زلزله خاموش تلقی می شود که متاسفانه هنوز برای جامعه قابل درک و لمس نشده است.

وی جبران خسارات وارده به محیط زیست را امری بسیار مشکل دانست و افزود: حفظ محیط زیست اولویت دولت یازدهم است و به آن احتمام جدی دارد.

مزیت ها و فرصت های استان سمنان شناسایی شود

استاندار سمنان محقق شدن توسعه متوازن و همه جانبه استان را در سایه آمایش سرزمین میسر دانست و افزود: باید مزیت ها و فرصت های منطقه شناسایی و توسعه استان بر مبنای واقعیت ها و مزیت های موجود شکل گیرد.

خباز، نیروی انسانی را مهم ترین عامل توسعه دانست و اضافه کرد: شکل گیری توسعه باید بر مبنای شخصیت های علمی و مفاخر استان شروع و بستر مناسب برای ایفای نقش این شخصیت ها در این مسیر فراهم شود.